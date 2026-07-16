Ein Unfall in Osttirol forderte zwei Verletzte: Am Mittwoch kurz nach 23.30 Uhr lenkte ein 18-Jähriger sein Motorrad auf der L324 von Klausen in Richtung Schrottendorf in Assling. Plötzlich kam ihm ein 71-jähriger Österreicher zu Fuß mit einem Hund entgegen. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 18-Jährige den Fußgänger nicht mehr rechtzeitig erkennen und erfasste diesen frontal mit seinem Motorrad.

In weiterer Folge kam der Lenker zu Sturz. Der 71-jährige Fußgänger wurde vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der 18-jährige Lenker erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ebenfalls in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Unfalllenker war alkoholisiert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomat-Test verlief positiv, heißt es von der Polizei. Weitere Erhebungen sind im Gange.