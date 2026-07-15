Am Mittwoch fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Rennrad auf der L 139 durch das Ortsgebiet von St. Stefan im Lavanttal. Dabei übersah ein 58 Jahre alter Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg, der aus der Gegenrichtung kam, beim Linksabbiegen den Radfahrer und es kam zur Kollision.

Radfahrer über die Motorhaube geschleudert

Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden.