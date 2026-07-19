Die Fußball-WM geht heute ins Finale, das ist mir nach fast sechs Wochen sehr recht, obwohl ich reichlich spannende Matches sah. Noch interessanter aber fand ich die Tränenfluten, die da auf den Spielfeldern wogten und mit dem Mythos aufräumten, dass echte Männer nicht weinen.

Frankreichs Kylian Mbappé, Portugals Cristiano Ronaldo, Brasiliens Neymar, Norwegens Erling Haaland beweinten nach verlorenen Spielen, dass sie Siegesfantasien begraben mussten, Lionel Messi weinte einmal vor lauter Erleichterung über ein doch noch gewonnenes Spiel, der Schweizer Granit Xhaka netzte nach dem Elferschießen gegen Kolumbien den Rasen mit seinen Jubeltränen. Usw. usf. Für das Gras ist das viele Salz sicher nicht gesund, aber dass auf den Plätzen so viel geweint wird, finde ich großartig. Umso mehr, als man zu WM-Beginn ja eher dachte, es wird dort nur dem Publikum das Wasser in die Augen treiben, angesichts der Kartenpreise für die Stadien.

Doch zu sehen war etwas viel Besseres: Die besten Kicker der Welt, Musterfälle viriler Männlichkeit, sind körperlich und emotional in der Lage zu weinen. Das ist, denke ich, gut für die Welt. Ein Hoch den Heulsusen und Rearbeidln! Oft unterliegt die männliche Gefühlswelt ja noch immer einem rigorosen Unterdrückersystem; gesellschaftliche Prägung und Verhaltensnormen blockieren die Drüsen bzw. den natürlichen Lauf der Tränen, weil vielen Männern nach wie vor von klein auf beigebracht wird, ihre Gefühle zu unterdrücken und Tränen hinunterzuschlucken, statt sie zu vergießen.

Als ein Mensch, der leicht und häufig weint (mir werden ja allein schon beim Wort Fernsehschnulze die Augen feucht) und dabei Entlastung findet, halte ich das für unfassbar ungesund. Und aus aktuellem Anlass kann man auch einmal darauf hinweisen, dass das Gebot „Männer weinen nicht“ keineswegs immer eines war. Christopher Nolans „Odyssee“, derzeit in den Kinos, beruft sich ja auf Homer; und in dessen Epen weinen die Heroen oft und heftig.

Die größten Helden zeichnen sich auch durch ihre Verwundbarkeit aus, das wussten also schon die alten Griechen, denen Weinen nicht als Zeichen männlicher Schwäche, sondern als natürlicher und sogar edler Ausdruck tiefer Gefühle galt. Die 22+ Herren, die heute das Finale bestreiten, werden bei ihrer ganzen Rennerei nicht viel Zeit haben, sich über derlei Gedanken zu machen. Ich aber bin nicht nur auf das Ergebnis gespannt, sondern auch auf Freuden- bzw. Verzweiflungstränen.