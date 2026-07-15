Sasa Kalajdzic wurde bei der Weltmeisterschaft zum gefeierten WM-Helden für Österreich, nachdem er das ÖFB-Team mit einem dramatischen Last-Minute-Treffer im letzten Gruppenspiel gegen Algerien in der Nachspielzeit ins Sechzehntelfinale köpfte. Nicht ihn, sondern seinen jüngeren Bruder Daniel verschlägt es nun nach Klagenfurt, heuerte am letzten Tag vor dem Ablauf des Transferfensters bei Neo-Regionalligist Austria Klagenfurt an und soll dort für die nötige offensive Durchschlagskraft sorgen.

Aufgrund seiner Körpergröße von 1,90 Metern bringt der 25-jährige Rechtsfuß ideale physische Voraussetzungen für die Position des klassischen Mittelstürmers mit. Seine fußballerische Ausbildung begann in seiner Heimatstadt beim SR Donaufeld Wien, ehe er die Jugendstationen beim Vienna FC, dem SV Donau und dem SV Stripfing durchlief.

Im Sommer 2019 wechselte er zum Bundesligisten Wacker Mödling. Nach Einsätzen bei den Admira Juniors in der Regionalliga feierte er am 21. Mai 2021 beim Auswärtsspiel gegen Altach sein offizielles Bundesliga-Debüt. Im Juli 2021 schloss er sich dem GAK in der 2. Liga an, bei dem er zur festen Kadergröße wurde, in 26 Spielen drei Tore und zwei Vorlagen erzielte.

Nach Stationen in der deutschen Regionalliga (Stuttgarter Kickers und FC 08 Homburg) kehrte der Stürmer letzten Sommer in seine Heimat zurück und stand bis jetzt beim Wiener Sportklub unter Vertrag. „Wir haben uns innerhalb eines Tages geeinigt, es ging alles sehr schnell. Er ist menschlich schwer in Ordnung, brennt für den Fußball und zeigte auch den Willen, unser neues Projekt mitzutragen“, freut sich auch der sportliche Leiter Matthias Dollinger über die Verpflichtung des Trägers eines großen Namens.

Drei Slowenen heuern ebenfalls an

Aber nicht nur im Sturm schlugen die Waidmannsdorfer am letzten Transfertag noch einmal zu. Für das defensive Zentrum kommen der zweikampfstarke Mittelfeldspieler Jaka Kašnik (24) und der linksfüßige Innenverteidiger Luka Verbič (24), die beide bereits jeweils 113 Einsätze in Sloweniens zweiter Liga vorweisen können. Die Offensive komplettiert der 20-jährige Junioren-Nationalspieler Aleks Ristić, der nach einem erfolgreichen Probetraining fest verpflichtet wurde und in 79 Zweitliga-Spielen 22 Scorerpunkte sammelte.

„Wir freuen uns, dass wir vier Spieler gewinnen konnten, die sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg passen. Sie bringen Qualität, Entwicklungspotenzial und Ehrgeiz mit“, erklärt Austria-Hauptgesellschafter Željko Karajica und hofft auf eine schnelle Integration der Neuzugänge.