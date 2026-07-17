Mittlerweile sind Betrügereien scheinbar keine Grenzen gesetzt. Im aktuellen Fall war ein Supermarkt im Stadtgebiet von Leoben betroffen, wo zwei Männer mit Klemmbrett-Listen im Geschäft von Kundinnen und Kunden Spenden erhalten wollten. „Die Männer hatten dabei den anwesenden Kunden bunte, irgendwie offiziell aussehende Listen mit Spenden in beträchtlicher Höhe vorgelegt und die Frauen und Männer sehr nachdrücklich zum Spenden aufgefordert“, erzählt eine Leobenerin, die selbst als Kundin im Geschäft war.

Spannend sei gewesen, dass die zwei Männer deutlich signalisiert haben, dass sie stumm und auch taub seien. „Als sie bemerkt hatten, dass Kunden versuchten den Vorgang zu fotografieren und Gespräche mit den Supermarkt-Mitarbeiterinnen suchten, verließen sie rasch das Geschäftslokal und flüchteten unmittelbar danach in besagtem weißen Mercedes“, erzählt die Leobenerin. Sie habe gleich daran gezweifelt, dass die Männer taub seien, denn „ich habe einer Mitarbeiterin zugeflüstert, dass ich die Polizei verständige. Drei Verkäuferinnen gingen sofort alle Gänge ab und konnten die Männer nicht mehr finden“, erzählt die Frau weiter.

Polizeinotruf 133 wählen

Es wurde nur noch beobachtet, dass die Männer in einem weißen Mercedes-Kastenwagen „fluchtartig den Parkplatz vor dem Supermarkt verlassen haben“, berichtet die Kundin. Daheim angekommen habe ihr Mann sofort die Nummer einer Leobener Polizeiinspektion im Internet gesucht und dort angerufen.

Organisationen wie „Handicap International“ sind vermehrt von Klemmbrett-Betrügereien betroffen © Handicap International

Bei der Leobener Polizei erklärt man auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass es in so einem Akutfall wichtig sei, den Polizeinotruf 133 anzurufen und nicht in einer Polizeiinspektion: „Wenn man den Notruf wählt, kann sofort eine in der Nähe befindliche Streife informiert werden, ohne Zeit zu verlieren. Wenn man in einer Inspektion anruft, dauert das länger, ehe eine Streife vor Ort sein kann, weil mehrere Schritte dazwischen liegen. Der direktere Weg ist der Notruf 133.“

„Klemmbrett-Masche“ nimmt zu

Bei Spendenbetrug nutzen Kriminelle die Hilfsbereitschaft von Menschen aus, um sich zu bereichern. Geldspenden landen direkt bei den Tätern und nicht bei Bedürftigen oder seriösen Hilfsorganisationen. Eine der häufigsten Betrugsmethoden ist die sogenannte „Klemmbrett-Masche“. Betrüger sprechen Passanten auf Parkplätzen, in Fußgängerzonen oder vor Supermärkten an. Sie nutzen gefälschte Unterschriftenlisten mit Logos bekannter Organisationen (z. B. Handicap International). Häufig geben sie sich als gehörlos oder stumm aus, um kritischen Fragen auszuweichen.