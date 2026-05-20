Gefühlt immer und überall kann man heute in die Falle von Betrügern tappen: Zahllose Berichte und Erzählungen belegen, dass die Tricks und Finten der Betrugsprofis immer aufgefuchster werden – im Internet, aber auch bei realen Begegnungen im Alltag. Immer wieder ziehen sich die ausgelegten Fußangeln gewiefter Gauner trotz größter Vorsicht zu.

Ohne Zweifel ist das der Hauptgrund dafür, dass eine Userin in einer regionalen Facebook-Gruppe zu erhöhter Vorsicht mahnt: Im Bereich St. Michael in der Obersteiermark sei ein Mann unterwegs, dessen Mission ihr zweifelhaft erscheint. „Aktuell spaziert ein Mann fortgeschrittenen Alters durch die Gemeinde“, führt eine Userin aus.

„Bitte um erhöhte Vorsicht“

Angeblich sei er „im Auftrag des Innenministeriums“ auf Achse, um „Umfrage zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz“ durchzuführen. Dazu müsse man die Fragen auf dem mitgebrachten Laptop lesen und beantworten. Die Userin ortet darin eine „Betrugsmasche“, die zur „Erfassung von Tagesverläufen“ diene: „Bitte um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit“, schließt die Userin.

Eine andere Userin entgegnet darauf, dass der Mann von einer Einrichtung zur Sozial-, Markt-und Meinungsforschung komme und es sich um keinen Trickbetrüger handle. Das sei auch „polizeilich abgeklärt“ worden. Man solle nicht eine ganze Ortschaft in Unruhe versetzen, kritisiert sie. Sie räumt aber ein, dass es gut ist, der Polizei Meldung zu erstatten, wenn begründeter Verdacht bestehe.

„Nicht vom Innenministerium“

Das liege keineswegs in ihrer Absicht, gibt die „Warnerin“ zurück: „Ich möchte die Bürger einfach informieren und will haben, dass man im Alltag aufmerksam ist – in der heutigen Zeit, wo so viel passiert“, meint sie. Ihren persönlichen Nachforschungen zufolge gebe es außerdem keine Tür-an-Tür-Befragung des Innenministeriums.

Niklas Rebhandl, Stadt- und Bezirkspolizeikommandant von Leoben © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

„Es hat in St. Michael tatsächlich eine Anzeige gegeben, dass ein Betrüger unterwegs sein soll, und es hat einen entsprechenden Einsatz gegeben“, erklärt Niklas Rebhandl, Stadt- und Bezirkspolizeikommandant von Leoben auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Beamten hätten den Mann angetroffen, und es habe sich gezeigt, dass er sich habe ausweisen können: „Er war in offizieller Mission für ein Umfrageinstitut unterwegs“, so Rebhandl.

Plädoyer für „gesunde Skepsis“

Generell plädiert er für eine „gesunde Skepsis“, die man in solchen und ähnlichen Fällen an den Tag legen solle: „Das ist auf jeden Fall angebracht. Man sollte sich den Dienstausweis der betreffenden Person unbedingt zeigen lassen. Wenn etwas offiziell und korrekt ist, dann hat die Person einen solchen bei sich“, meint Rebhandl.

Bei von Tür-zu-Tür-Aktionen von Einsatzorganisationen hätten die Personen meistens auch die offiziellen Uniformen der jeweiligen Organisation an, was man ebenfalls als Indiz für die Echtheit einer Aktion werten könne: „Wenn man einen Verdacht hegt, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte, kann man das auch gerne bei der Polizei melden“, betont Rebhandl.