„Ostern – sieben kleine Geschichten, Teil 3“ betitelt sich das aktuelle Märchenbüchlein von Franziska Papouschek aus Leoben. Sie hat einmal mehr märchenhafte Erzählungen zwischen zwei Buchdeckel gepackt und sie mit Bildern aufgewertet, die von Kindern gemalt wurden.

„Es handelt sich nicht so wie bei den ersten beiden Büchern um reine Oster- oder Kindermärchen, sondern um Geschichten, die sicher auch Erwachsene berühren“, führt Papouschek aus. Sie hat eine Auflage von 200 Stück drucken lassen und sie für den guten Zweck verkauft.

Fast die ganze Auflage weg

Mittlerweile ist praktisch die gesamte Auflage um 15 Euro pro Stück verkauft: Nach Abzug der Druckkosten möchte Papouschek den Reinerlös aus dem Buchverkauf auch heuer wieder an Andy Bäuchl als Vertreter der Iron Road for Children (IRFC) übergeben. Das werden etwa 1200 Euro sein, wie Papouschek erklärt.

Durch den Verkauf ihrer ersten beiden Bücher hat sie schon etwa 1700 Euro an Spendengeld zusammengetragen, das sie der IRFC in Leoben zukommen lassen hat.

Idee für ein neues Projekt

Für die Zukunft hat Papouschek ein neues Projekt im Visier: Sie möchte historische Haustüren in der Stadt Leoben ins Zentrum des Interesses rücken. „Die Tür steht dafür als Symbol für eine Öffnung nach innen. Ich möchte den Menschen die kleinen Schönheiten ihrer Stadt wieder ins Bewusstsein rufen – möglicherweise mit einer fotografischen Schnitzeljagd durch die Stadt“, so Papouschek.