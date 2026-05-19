Im Internet und im regionalen Leobener „Flurfunk“ gehen die Wogen derzeit hoch: Grund dafür sind offenkundig ungebetene Gäste, die sich auf dem Freigelände vor dem momentan geschlossenen Asylquartier Baumaxhalle in Leoben-Lerchenfeld breitgemacht haben. „Was hat es mit der Wohnwagen-Karawane am ehemaligen Baumax-Gelände auf sich?“, will auch FP-Vizebürgermeister Florian Wernbacher wissen.

Das Gelände rund um die ehemalige Baumaxhalle ist eigentlich ständig abgesperrt © KLZ / Johanna Birnbaum

Die Situation am Gelände des Asylquartiers werde von vielen Leuten in Leoben „mit zunehmender Verwunderung und wachsender Verunsicherung beobachtet“, so Wernbacher weiter. Er fordert „gerade in sensiblen Bereichen wie Unterbringung, öffentlicher Ordnung und Sicherheit maximale Transparenz gegenüber der Bevölkerung“.

„Dringender Aufklärungsbedarf“

Es bestehe aus seiner Sicht dringender Aufklärungsbedarf. „Insbesondere stellt sich die Frage, ob für die Nutzung des Geländes beziehungsweise für das Abstellen der Wohnwagen sämtliche erforderliche Genehmigungen vorliegen und weshalb diese gegebenenfalls erteilt wurden“, sagt Wernbacher.

Das Asylquartier Baumaxhalle in Leoben-Lerchenfeld wird derzeit nicht benützt © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bei der zuständigen Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), die das Asylquartier betrieben hat, meint deren Pressechef Thomas Fussenegger: „Wir haben von den aktuellen Vorkommnissen auf dem Gelände nichts gewusst und dem Ganzen auch nicht zugestimmt.“ Man werde das weitere Vorgehen mit der Polizei besprechen.

Thomas Fussenegger, Pressechef der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen © BBU

Denn die Freifläche habe man bis auf Weiteres eigentlich der Polizei zur Benützung zur Verfügung gestellt, auch wenn davon derzeit kein Gebrauch gemacht worden sei, so Fussenegger. Auch mit den Juristen werde man reden: Denn es handle sich bei dem Wohnwagen-Camp um einen klaren Fall von Besitzstörung.