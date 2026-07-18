„Da oben sieht man einen helleren Ast. Dort ist die Rinde schon heruntergefallen.“ Klaus Dobringer zeigt in die Krone einer Rotbuche im Goethepark in Klagenfurt. Dann wählt er auf seinem Tablet den Baum aus. Dort ist bereits vermerkt, dass der Ast entfernt werden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass er nicht beim nächsten Sturm zu Boden fällt und dadurch Passanten gefährdet. Der Baum ist mit einer eigenen Identifikationsnummer versehen, so wie alle 14.400 Bäume, die sich in Parkanlagen, an Straßen oder in Gärten von Kindergärten, Schulen oder Horten befinden.

Klaus Dobringer, Gärtnermeister und Baumkontrolleur der Abteilung Stadtgarten in Klagenfurt © Wilfried Gebeneter

Mindestens einmal im Jahr wird jeder einzelne von ihnen von Dobringer, Gärtnermeister und Baumkontrolleur der Abteilung Stadtgarten in Klagenfurt, oder einer eigenen Fachfirma genau unter die Lupe genommen: „Bei der Kontrolle werden Krone, Stamm und der Wurzelraum begutachtet.“ Ist der Wuchs asymmetrisch? Befindet sich Dürrholz in der Krone? Solche und weitere Fragen stellen sich die Experten, um einschätzen zu können, ob ein weiteres Handeln nötig ist. Besteht der Verdacht, dass der Baum innen hohl oder morsch ist, wird er abgeklopft. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung erkennt Dobringer am Klang, wie es unter der Rinde aussieht.

Windbelastung wird simuliert

Wenn nötig werden weitere Experten hinzugezogen, die dann etwa mit Werkzeugen wie Schalltomographen oder durch einen Zugversuch, der eine Windbelastung simuliert, noch genauer analysieren können. Jeder einzelne Baum erhält nach der Kontrolle einen Eintrag. Darin sind nicht nur sein Standort, seine Größe und sein Alter vermerkt, sondern auch etwaige Schäden. Anschließend wird vermerkt, ob der Baum erst in einem Jahr oder früher noch einmal kontrolliert werden muss, ob eine Maßnahme, wie etwa eine Astentfernung, nötig ist oder ob der Baum gar ganz gefällt werden muss.

Auch, in welchem Zeitraum das geschehen muss, wird vermerkt. Wichtig sei außerdem, dass die Kontrollen abwechselnd im Sommer oder im Winter stattfinden. „Denn wenn der Baum belaubt ist sehe ich andere Dinge als im Winter, wenn er kein Laub trägt“, sagt Dobringer.

Diese Art der Baumkontrolle wird streng nach der Ö-Norm L1122 durchgeführt, erklärt Ingo Weber von der technischen Fachplanung der Abteilung Stadtgarten. Nicht einzeln erfasst sind lediglich Bäume, die sich in Wäldern, etwa entlang von Wander- und Radwegen, befinden. Auch solche gibt es in Klagenfurt, etwa am Kreuzbergl. Dennoch werden auch diese Wälder regelmäßig begutachtet.

Ingo Weber, technische Fachplanung der Abteilung Stadtgarten in Klagenfurt © Wilfried Gebeneter

Bei Extremwetterereignissen mit starkem Wind oder im Winter mit Nassschnee sei es auch möglich, dass ganze Parkanlagen zur Sicherheit gesperrt werden: „Das ist auch nach Extremwetterereignissen wichtig.“ Denn wenn etwa bei einem Sturm ein Ast angebrochen wurde, könnte er beim nächsten leichteren Wind herabfallen. Daher wird in solchen Fällen oft kurz danach eine zusätzliche Kontrolle durchgeführt.

Um die Sicherheit von Passanten oder Radfahrern zu gewährleisten, werden die Bäume in den Klagenfurter Parks regelmäßig unter die Lupe genommen © Wilfried Gebeneter

Aber nicht nur die Extremwetterereignisse wirken sich auf die Arbeit der Abteilung Stadtgarten aus. Auch die Klimaerwärmung wird bei der Pflanzung von neuen Bäumen berücksichtigt. „Das Pflanzen von klimafitten Baumarten ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um dem City-Heat entgegenzuwirken“, sagt Weber.

Die besten Bäume für den Klimaschutz

Mittlerweile greift man vorwiegend auf Arten zurück, die in Nordamerika wachsen und sowohl heiße Sommer als auch Frost im Winter aushalten. Besonders gute Erfahrungen habe man mit verschiedenen Eichenarten gemacht, aber auch Gleditschien oder Ulmen werden gepflanzt. „Und man muss in der Stadt auch das Problem des Streusalzes berücksichtigen. Die Platane etwa verträgt das Salz gut und gibt super Schatten ab“, sagt Weber. Der beste Schattenspender sei aber die Kastanie, während die Buche am meisten verdunstet: „Sie bringt eine Leistung von zehn bis 15 Klimaanlagen und verdunstet etwa 500 Liter Wasser am Tag.“