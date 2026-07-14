Die starken Gewitter am Dienstagnachmittag in weiten Teilen Kärntens haben auch eine vierköpfige Familie aus Deutschland offenkundig überrascht: Gegen 15.10 Uhr geriet sie während einer Wanderung auf der Naggleralm in Techendorf beim Abstieg ins Tal in ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Sturmböen.

Mit Sandalen vom Unwetter überrascht

Der 44-jährige Familienvater wollte die Familie noch mittels einer Handy-App ins Tal navigieren – dabei wurde er auf einen entlang der Lifttrasse verlaufenden Wandersteig geleitet. Da alle vier Personen lediglich Sandalen trugen, konnten sie den durch den Regen stark aufgeweichten, rutschigen und steil abfallenden Steig weder gefahrlos weitergehen noch umkehren. Der Familienvater setzte daraufhin mit seinem Mobiltelefon den Notruf ab.

Ein Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei stieg gemeinsam mit einem Bergretter zur Familie ab und brachte diese sicher aus dem unwegsamen Gelände. Anschließend wurde die Familie mit einem Quad zu einem Geländewagen transportiert und schließlich – völlig durchnässt, jedoch unverletzt – ins Tal gebracht.