Wegen Bauarbeiten auf der italienischen Staatsstraße SS 52 bis Carnica kommt es am Plöckenpass in den kommenden Tagen zu nächtlichen Straßensperren und weiteren Verkehrsbeschränkungen. Wie die italienische Straßenbaugesellschaft Anas mitteilt, wird die Strecke zwischen den Kilometern 28,03 und 32,65 im Gemeindegebiet von Paluzza (Provinz Udine) gesichert. Dort wird eine Steinschlagschutzgalerie verlängert.

Die Straße ist in den Nächten von Donnerstag auf Freitag sowie von Freitag auf Samstag jeweils von 21 bis 6.30 Uhr vollständig gesperrt. Bis 22. Juli um 7 Uhr dürfen Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht oder einer Höhe von über 3,80 Metern den Abschnitt nicht befahren. Zwischen heute, Mittwoch, um 18 Uhr und Sonntag, dem 26. Juli um 18 Uhr wird der Verkehr im Bereich der Kilometer 32,00 bis 32,15 einspurig wechselseitig geführt.

Eine Fertigstellung vor der Wintersaison

Nach Angaben von Anas sollen mit Abschluss dieser Bauphase die nach einem Felssturz im Dezember 2023 geltenden Verkehrsbeschränkungen weitgehend aufgehoben werden. Anschließend wird die Strecke wieder für Fahrzeuge bis 15 Meter Länge und 3,80 Meter Höhe freigegeben. Bis Ende Juli soll zudem der Verkehr wieder in beiden Richtungen möglich sein. Verbleibende Arbeiten sollen mit nur kurzzeitigen Einschränkungen vor Beginn der Wintersaison abgeschlossen werden.