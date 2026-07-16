Seit Jahrzehnten ist die Griesgasse 25 eine legendäre „Live-Adresse“. Wo einst das Arcadium vom Keller bis zur Dachterrasse Nachtvögel magisch angezogen hat, werkt jetzt schon lange das Wakuum-Team um Hubert Hierzmann, um Live-Musik vor allem heimischer Acts zu fördern. Im Keller sorgte bis zuletzt der Techno-Club „Bunker“ für einen Pulsschlag von 120 bis 150 pro Minute. Doch seit dem Frühjahr ist dieser Geschichte. Nun soll zusammenwachsen, was einmal zusammengehört hat. „Ja, wir planen den ehemaligen Bunker zusätzlich zum Wakuum anzumieten“, bestätigt Hierzmann. Noch sei nichts unterschrieben, aber die Gespräche mit dem Vermieter laufen.

Auch Festivals auf allen Floors geplant

Der Plan ist nicht, das Wakuum zu erweitern, sondern eine zusätzliche Event-Location zu schaffen, sagt Hierzmann: „Da können dann Bands, die dem Wakuum entwachsen sind, Konzerte veranstalten.“ Der einstige Bunker soll aber auch von Veranstaltern aller Art für Events angemietet werden können. „Und einige Mal im Jahr wollen wir dann auch mit Hausfestivals alle Floors bespielen, etwa bei Metal- oder Punk-Festivals“, sagt der Wakuum-Chef.

Wakuum und Bunker, es soll zusammenwachsen, was schon einmal zusammengehört hat © Klz/ Pajman

Bis man – im Spätherbst – an die Eröffnung denken kann, ist freilich noch viel zu tun. Der Keller gehört saniert, die Bühne erweitert, Licht- und Tontechnik installiert. Der Club soll spielbereit ausgestattet sein und, was das Fassungsvermögen angeht, in einer Liga mit den kleinen Floors in Postgarage und ppc spielen. Der Vermieter will sanieren, das Wakuum adaptieren und ausstatten. „Wir werden in den nächsten Tagen ein Crowd-Funding starten, um das stemmen zu können“, freut sich Hierzmann auf den nächsten Schritt.