„Die Absatzmärkte verschieben sich rasant“, betont Manfred Kainz. Mit diesem Befund steht der weststeirische Unternehmer und WKO-Außenhandelsobmann nicht alleine da. Die Steiermark, das untermauern die aktuellen regionalen Exportdaten, bleibt ein Bundesland, das stark vom Außenhandel abhängig ist. Das Umfeld ist in Zeiten anhaltender geopolitischer Verwerfungen und vor dem Hintergrund schwindender Wettbewerbsfähigkeit in einigen Wirtschaftszweigen enorm herausfordernd. „Die Hälfte der steirischen Wertschöpfung erwirtschaften wir auf internationalen Märkten. Die heimische Wirtschaft kann also nur wachsen, wenn unsere Unternehmen entsprechende Exporterfolge erzielen“, sagt der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer. „Unsere exportorientierten Betriebe haben sich trotz dieser großen Herausforderungen als sehr resilient erwiesen.“ Im Vergleich zu 2024 sind die steirischen Exporte um ein Prozent auf ein Volumen von 28,2 Milliarden Euro gesunken. Das Minus sei damit geringer ausgefallen als in anderen Industrie-Bundesländern, so lag der Rückgang in Oberösterreich beispielsweise bei 2,1 Prozent und in Wien bei 3,4 Prozent.

„Das trifft uns unmittelbar“

14,9 Prozent sämtlicher Warenexporte aus Österreich entfallen auf steirische Unternehmen, damit liegt man hinter Oberösterreich (24,9 Prozent) und Wien (15,6 Prozent) und gleichauf mit Niederösterreich. Die Steiermark weist mit einem Volumen von 7,36 Milliarden Euro weiterhin einen deutlichen Handelsbilanzüberschuss auf – es wird also mehr exportiert als importiert.

Heldeco mit Sitz im obersteirischen Aflenz ist spezialisiert auf „große, schwere und technisch kritische“ Metallkomponenten, exportiert wird vor allem nach Europa, aber auch nach Asien. „Die Situation verändert sich derzeit beinahe täglich. Die handelspolitischen Entscheidungen der US-Regierung unter Donald Trump schaffen erhebliche Unsicherheit und treffen auch uns unmittelbar“, schildert Prokuristin Sabine Dettenweitz. Heldeco ist stark im indirekten Export. „Viele unserer Kunden liefern ihre Produkte und Anlagen in internationale Märkte. Durch neue Zölle und zusätzliche Handelshemmnisse sind bereits Aufträge und Geschäftsmöglichkeiten verloren gegangen“, so Dettenweitz.

Helmut und Sabine Dettenweitz von Heldeco © Claudia Gollob

Auch Florian Resch, Technologievorstand des auf Prototypen- und Serienfertigung spezialisierten Familienunternehmens im südoststeirischen Glojach, erklärt: „Wir müssen unsere internationalen Aktivitäten neu ausrichten, weil klassische Absatzmärkte – allen voran Europa und insbesondere die deutsche Automobilindustrie – deutlich unter den Erwartungen bleiben.“ Derzeit sieht Resch in Indien, den USA und Marokko große Chancen für das Exportgeschäft. „Wir können dort punkten, wo technologische Kompetenz, Innovation und hoch spezialisierte Lösungen gefragt sind.“

Florian Resch von der Resch GmbH in Glojach © Resch

Auf eine stolze Exportquote von 92 Prozent kommt der Anlagenbauer und Umwelttechnikspezialist Binder+Co mit Hauptsitz in Gleisdorf. Der EU-Raum nimmt in seiner Bedeutung sukzessive zu, berichtet Vorstand Jörg Rosegger, während der asiatische Markt schwieriger werde. Hier sei der Wettbewerbsdruck enorm. Nordamerika entwickle sich für die steirische Unternehmensgruppe mit ihren insgesamt knapp 400 Beschäftigten indes weiterhin stark, wenngleich „der US-Markt aufgrund der erratischen und sich teilweise täglich ändernden Zollpolitik von Präsident Trump zu Verunsicherungen bei den Kunden führt", so Rosegger. Trotzdem bleiben die USA ein bedeutender Absatzmarkt, „vor allem im Bereich der Recycling- und Sortiermaschinen liefern wir Produkte nach Nordamerika, die es dort am Markt nicht gibt".

Jörg Rosegger, Vorstand Binder+Co © Erwin Scheriau

„Kein Alarmsignal“

Manfred Kainz, aber auch die Präsidenten von Industrie und Wirtschaftskammer, Kurt Maier und Josef Herk, mahnen jedoch, der Wettbewerbsfähigkeit stärkere Beachtung zu schenken. „Der leichte Rückgang der Warenexporte ist kein Alarmsignal, aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass geopolitische Unsicherheiten, schwächere Nachfrage in wichtigen Märkten und hohe Standortkosten anhaltend auf unsere exportorientierten Leitbetriebe drücken“, so Maier.

Gerade jetzt brauche die Steiermark „eine klare Außenhandelsstrategie, Mut zu neuen Märkten und verlässliche internationale Handelsabkommen, die Zölle senken und faire Regeln schaffen“. In dieses Horn stößt auch Sabine Dettenweitz. „Was es jetzt braucht, ist eine spürbare Vereinfachung und gezielte Unterstützung des Exports.“

„Überraschend“: Steirische US-Exporte im Plus

Gegen den bundesweiten Trend (minus 1,2 Prozent) haben die steirischen Exporte nach Deutschland – weiterhin der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt – zugelegt. Das Bild in der Steiermark: Das Volumen der Exporte nach Deutschland stieg um 145 Millionen Euro (plus 1,9 Prozent) auf 7,6 Milliarden Euro. Ehrenhöfer betont: „Es gilt daher einerseits, Europa noch stärker als einen Raum der Chancen für unsere Wirtschaft zu begreifen und andererseits auch konsequent Zukunftsmärkte außerhalb Europas zu bearbeiten.“ So argumentiert auch Karl Hartleb, Chef des Internationalisierungs-Centers Steiermark (ICS). Es gelte „jedenfalls auch andere dynamische EU-Märkte – im Jahr 2025 waren das insbesondere Polen, Tschechien und Spanien – aktiv zu bearbeiten“. Auch Nordamerika – USA, Mexiko und Kanada – sei hier von großer Bedeutung. Hartleb: „Etwas überraschend wuchsen nämlich die steirischen USA-Exporte entgegen dem sehr negativen Österreich-Trend auch 2025, und mit einem Exportwachstum von annähernd 20 Prozent nach Kanada und von mehr als fünf Prozent nach Mexiko gewann Nordamerika weiter an Bedeutung.“

So entwickelte sich der Außenhandel bundesweit