Die heimische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag um 0,2 Prozent höher als im vierten Quartal 2025, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Das entspricht der Vorausschätzung des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo) von Ende April. Im Jahresabstand, im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres, gab es laut Statistikern ein Wachstum von 0,9 Prozent. Die Industrie habe wesentlich zum Wachstum beigetragen.

„Der leichte Aufwärtstrend der Wirtschaftsleistung, der sich bereits 2025 gezeigt hatte, setzte sich auch zu Jahresbeginn 2026 fort“, schreibt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Der öffentliche Konsum stieg besonders stark, der Konsum privater Haushalte geringfügig. Bauinvestitionen und Exporte waren hingegen im ersten Quartal rückläufig.

Mehr Wachstum

Die Statistik Austria hat auch das Wirtschaftswachstum für das gesamte Jahr 2025 auf Basis aktuellerer Daten neu berechnet. Laut dieser Revision hat die heimische Wirtschaft im Vorjahr um 0,8 Prozent zugelegt, und nicht um 0,6 Prozent, wie bisher angenommen.