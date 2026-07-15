Auch der jüngste Bericht der Regulierungsbehörde „Schienen-Control“ zeigt deutlich auf, dass der Trend zum Bahnfahren ungebrochen ist. Im Vorjahr konnten etwa bei den Personenkilometern neue Rekorde verbucht werden. Einen Anstieg gab‘s auch im Fernverkehr. Rund um den Sommerreiseverkehr stellt sich für viele Familien die Frage, welches Verkehrsmittel für die eigenen Urlaubspläne am geeignetsten ist. Sind auch Fernzüge eine geeignete Alternative?