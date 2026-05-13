Wer in Europa mit der Bahn reist, kennt das Problem: Für eine Fahrt über die Grenze braucht es oft mehrere Webseiten, mehrere Tickets und viel Geduld. Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren nun daher einfacher machen. Mit den am Mittwoch in Brüssel präsentierten Vorschlägen soll vor allem das so genannte „Single Ticketing“ rasch Realität werden - also die Buchung mehrerer grenzüberschreitender Etappen mit möglicherweise unterschiedlichen Bahngesellschaften in nur einem Vorgang.

Das entsprechende Ticket sollen Reisende dann entweder beim Bahnunternehmen selbst oder auf einer Ticketplattform erwerben können. Vorgesehen ist auch, dass während des Buchungsprozesses die Leistungen der verschiedenen Beförderer verglichen und kombiniert werden können. Die Kommission will die Online-Ticketplattformen dabei verpflichten, alle Angebote neutral und transparent darzustellen.

Die EU-Kommission erhofft sich davon auch günstigere Bahntickets und eine Ankurbelung des Bahnverkehrs. Denn bisher gehörten die größten Online-Ticketdienste den Bahnunternehmen selbst, und diese hätten ein Interesse daran, die Sichtbarkeit ihrer Konkurrenten einzuschränken.

Auch bei Problemen soll den Passagieren besser geholfen werden: Bei verpassten Anschlüssen auf Bahnstrecken, die von mehreren Betreibern bedient werden, sollen mit einem Single Ticket reisende Fahrgäste auch vollen Anspruch auf ihre Fahrgastrechte haben, wie Anspruch auf Entschädigung, Umbuchung auf andere Züge und Übernachtung und Verpflegung. Auch bisher sei dies zwar schon in Vereinbarungen zwischen Bahnunternehmen geregelt, aber nicht verpflichtend, so ein Kommissionsbeamter. Die entstandenen Kosten übernehmen müsste dann der für die Verspätung oder den Ausfall verantwortliche Beförderer.

Paket könnte rasch kommen

Damit die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden, müssen die EU-Länder und das EU-Parlament zustimmen. Der zuständige Kommissionsbeamte sagte, er erwarte sich, dass die Vorschläge rasch in Kraft treten könnten, da es keiner langwierigen Vorarbeiten und Vorbereitungen bedürfe.

„Single Ticketing ist für Reisende, was der Wegfall der Roaming-Gebühren beim Mobilfunk war. Es bringt unmittelbar spürbare Vorteile für die Menschen in Europa. Die Zahl der Bahnreisenden auf der Langstrecke könnte um mehr als 40 Prozent steigen“, sagt Sophia Kircher, ÖVP-Verkehrssprecherin im Europaparlament.

„Bahntickets zu buchen muss so einfach werden wie Musikstreaming: eine Plattform, alle Anbieter, volle Flexibilität. Ein anbieterübergreifendes Ticketing wäre ein Meilenstein für Reisende in ganz Europa“, begrüßt Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch die Ankündigung in einer Aussendung. „Es braucht eine rasche Umsetzung, damit bestehende Hürden beim Ticketing endlich verschwinden. Mehr Transparenz, einfachere Buchungen und faire Wettbewerbsbedingungen stärken Innovation, Qualität und die Attraktivität der Schiene.“