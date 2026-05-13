Fast zwei Millionen Menschen besuchen laut dem slowenischen Tourismusverband die Julischen Alpen. Und eine der beliebtesten Ausflugsstraßen ist jene über den Vršič-Pass, wo sich auch das sogenannte heidnische Mädchen - eine Felsformation, die wie ein Frauengesicht aussieht - befindet.

Um die Besucherströme besser lenken zu können, werden auf der Passstraße jetzt neue Regeln eingeführt, berichtet das slowenische Nachrichtenportal Ekodezela. Am Pass gibt es nur noch 90 Parkplätze für Besucher, das Parken wird gebührenpflichtig. Zudem wird der Verkehr durch Schranken geregelt.

Eintritt für Naturattraktionen

Auch das wilde Campen soll eingedämmt werden. Daher wurden die Strafen erhöht. Wer künftig in den Julischen Alpen ohne Genehmigung sein Zelt aufschlägt, muss mit Strafen von bis zu 500 Euro pro Person rechnen. Und während der Zugang zum Savica-Wasserfall frei bleibt, wird bei anderen beliebten Naturattraktionen künftig Eintritt verlangt.

Erst im Vorjahr wurde die Regionalstraße R 1-206, die über den Vršič-Pass führt und Kranjska Gora mit dem Dorf Trenta im Soča-Tal verbindet, umfassend saniert. Fahrbahn, Parkplätze und Entwässerung wurden erneuert. Die Straße über den höchsten befahrbaren Gebirgspass Sloweniens war daher monatelang tagsüber gesperrt.