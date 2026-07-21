„Radfahren wird nie weniger werden“, ist die Einschätzung von Eric Preiml, für den die warmen Monate zur Hauptsaison in seinem Bike-Store in der Milesistraße 14 in Feldkirchen gehören. Der Fahrradmarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Während Fahrradtypen wie Gravel-Bikes oder E-Bikes das Angebot erweitern, bleibt eines konstant: Die Nachfrage nach dem Radfahren. Davon profitieren nicht nur Hersteller und Händler, sondern auch der Tourismus in Kärnten. Gerade die Strecken rund um Feldkirchen und St. Veit entwickeln sich zunehmend zu einem attraktiven Ziel für Radurlauber. Und das zeigt: „Das Fahrrad ist längst mehr als ein Freizeitgerät. Es wird ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Handel, Tourismus und Dienstleistungsbetriebe – mit wachsendem Wegenetz, steigenden Gästezahlen und einer breiten Produktpalette.“

Für den stationären Fahrradhandel bleibt übrigens die persönliche Beratung der entscheidende Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Onlinehandel. „Besonders wichtig ist die individuelle Anpassung des Fahrrads. Die Kunden werden ergonomisch auf ihr neues Rad eingestellt, was viel Komfort und Sicherheit mit sich bringt.“ Sitzhöhe, Lenkerposition und weitere Komponenten werden exakt auf die Körpermaße abgestimmt.

Schöne Strecken durch Mittelkärnten

„Natürlich verändern sich die Fahrräder technisch laufend, das Grundprinzip bleibt jedoch gleich. Wir müssen nur schauen, dass alles passt, sobald der Kunde losradelt.“ Entscheidend für ihn ist auch, „dass immer mehr Menschen das Fahrrad sowohl als Sportgerät als auch für Freizeit und Urlaub nutzen.“ Eine beliebte Rundtour – sowohl für Einheimische als auch für Touristen – führt zum Beispiel von Feldkirchen über den Maltschacher See nach Glanegg und weiter nach St. Veit. Von dort geht es in den Wimitzgraben und schließlich wieder zurück. Je nach Vorliebe – und Art des Fahrrades – kann die Strecke über Radweg, ruhige Neben- oder die Hauptstraßen gewählt werden. Hoch im Kurs steht bei Radfahrern auch die Simonhöhe mit dem dortigen Bikepark: Anfänger sammeln im Übungsareal erste Erfahrungen, Fortgeschrittene genießen eine Fahrt über den Flow-Trail und Profis springen durch die Jump-Line auf der ehemaligen Steilhangpiste.

Zufriedene Kunden

„Das ist wirklich ein Erlebnis für die ganze Familie“, sagt Preiml. Und da immer mehr Urlauber auch mit ihren eigenen Fahrrädern anreisen oder diese vor Ort ausleihen, wächst entsprechend auch die Nachfrage nach Serviceleistungen. „Defekte Bremsen, platte Reifen oder kurzfristige Reparaturen gehören in der Urlaubssaison zum Tagesgeschäft.“ Gerade diese spontanen Werkstattbesuche sorgen häufig für besonders zufriedene Kunden und gute Bewertungen. „Viele Urlaubsgäste kommen in den folgenden Jahren wieder und sind mittlerweile Stammkunden.“ Trotz der mittlerweile vielen Radurlauber bestehe aber aus Sicht vieler Nutzer infrastruktureller Ausbaubedarf, etwa bei durchgehenden Radverbindungen im Bereich zwischen Moosburg und Feldkirchen, wo es abschnittsweise keine Radwege gibt.

Ausbaufähige Infrastruktur

Parallel dazu wächst das Angebot für Radurlauber aber kontinuierlich. E-Bike-Verleihstationen entlang beliebter Strecken in Mittelkärnten erleichtern Gästen ohne eigenes Fahrrad den Einstieg. „Geführte Touren sprechen unterschiedliche Zielgruppen an – von gemütlichen Genussradlern bis zu ambitionierten Sportlern. Reisegruppen nutzen Kärnten zunehmend als Ausgangspunkt für mehrtägige Radtouren. Auch Hotels reagieren auf diesen Trend und richten ihr Angebot verstärkt auf Radgäste aus“, weiß der „Radwerker“.

Neben wirtschaftlichen Chancen bleibt für Preiml aber auch das Thema Sicherheit präsent: „Ich bin ja für eine allgemeine Helmpflicht. Moderne Fahrradhelme sind leicht, gut belüftet und komfortabel.“ Ebenso wichtig seien Fahrtechnik-Trainings, insbesondere für E-Bike-Fahrer, da die elektrische Unterstützung höhere Geschwindigkeiten ermöglicht und einen sicheren Umgang mit dem Fahrrad voraussetzt.