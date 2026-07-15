Aus der letzten Landtagssitzung vor den Ferien hallt eine Auseinandersetzung nach. Thema war der steirische Schuldenberg, der je nach Partei fahrlässig oder mit Bedacht gewachsen ist. Keine Affäre, hätte der blaue Abgeordnete Thomas Maier nicht dem roten Langzeitabgeordneten Wolfgang Dolesch vorgeworfen, dass „euer Landeshauptmann-Stellvertreter mit seiner Misswirtschaft diesen enormen Schuldenberg, diesen Scherbenhaufen“ angerichtet hätte. Die Rede war vom ehemaligen SPÖ-Finanzreferenten, Vize-LH Anton Lang.

Maier rechnete zudem die überhöhten Ausgaben im Sozialressort vor. Dafür sollte sich der neue SPÖ-Landeschef Max Lercher entschuldigen. Bei Dolesch, sonst die Ruhe in Person, überschritt Maier damit eine rote Linie. „Es hat keine Verschwendungsorgie stattgefunden“, holte er Luft, um an die Krisenjahre und maßgeblichen Investitionen zu erinnern. Um dann die Dienstälteren zu fragen: „Erinnert ihr euch? Nicht jene, die als Frischlinge alles Mögliche von sich gegeben, als hätten sie die Welt erfunden?“ Die Budgetlage auf Lang abzuschieben sei „letztklassig“. Sein Vorredner müsse sich entschuldigen.

„Frischling“

Keiner entschuldigte sich, Lercher (SPÖ) trat ans Pult. Er werde sich „nie dafür entschuldigen, dass sich der Lohn für das Kages-Personal und für die Elementarpädagoginnen erhöht hat. Dass Anton Lang den Städten und Gemeinden das Geld gegeben hat, das sie gebraucht haben.“ Es sei die Koalition aus FPÖ und ÖVP, die „Schulden ohne Effekt“ macht.

Das ließ Maiers Parteifreund Philipp Könighofer (FPÖ) nicht unwidersprochen. Er fand es „letztklassig“, wenn ein Abgeordneter auf ein paar Kritikpunkte hin als „Frischling“ dargestellt würde. Erst die FPÖ hatte die Sozialausgaben begrenzt. „Ihr habt es nicht geschafft, den Förderdschungel zu durchforsten“, gab er der SPÖ mit.

Fortsetzung folgt, die Budgetrede für 2027 wird im Oktober sein.