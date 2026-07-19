In der Gewerbezone Waidegg ist seit Kurzem eine einzigartige Fossilienausstellung zu sehen, die europaweit seinesgleichen sucht. Tausende Exponate können bestaunt werden, einige dürfen in die Hand genommen werden. „Aufgebaut ist die Schau nach Evolutionsstufen. Sie beginnt mit Fossilien aus dem Kambrium und reicht bis in die letzte große Epoche der Eiszeit“, erklärt Michael Perner, der mit seinem Vater, dem bekannten Paläontologen Thomas Perner, die Ausstellung initiierte.

Aus der Eiszeit stammen etwa der Höhlenbären-Schädel mit vollständigem Gebiss und Tatze sowie Scherben und Gefäße, die in Deutschland und in Osteuropa gefunden wurden. Als Höhepunkte gelten die Perm- und Triasfossilien. „Dazu zählt der Claudiosaurus, der mit fünf gleichzeitig verendeten Artgenossen in Madagaskar gefunden wurde. Die Funde in der Sakamena-Formation erzeugten weltweites Aufsehen, weil damit die einst feste Landverbindung Madagaskars mit Afrika bestätigt wurde“, so Perner weiter.

Haie, Mammuts und Dinosaurier

Beeindruckend ist auch der aus der peruanischen Atacamawüste stammende, etwa zehn bis zwölf Millionen Jahre alte große Hai, der als Vorfahre der heutigen weißen Haie gilt. „In diesem Erhaltungszustand ist er ein weltweites Novum“, ist Perner stolz. Zu sehen ist auch der Orta-Cantus-Stachelhai, der vor 295 Millionen Jahren gelebt hat und im Genick einen Stachel hatte. Perner: „Dieser Süßwasserhai lebte und jagte in der Fluss- und Sumpflandschaft des heutigen Deutschland, sein Skelett wurde in Rheinland-Pfalz gefunden. Zu sehen sind zudem seine männlichen Geschlechtsorgane.“

Staunen löst auch das mächtige, komplett erhaltene Vorderbein eines Mammuts aus, das vor 120.000 Jahren gelebt hat. Die Überreste wurden in einer Kiesgrube am Rhein gefunden. Internationales Aufsehen erregten auch die zwei komplett erhaltenen Saurier-Nester, eines von einem Raptor-Saurier und das andere von einem Sauropoden, bekanntlich ein Pflanzenfresser. „Die Eier sind unbeschädigt und intakt, die Embryonen sind noch eingeschlossen“, weiß Perner. Bison- und Alligatorschädel, beide etwa 100.000 Jahre alt, dürfen auch gestreichelt werden. Doch auch Bernstein aus aller Welt mit diversen Insekteneinschlüssen ist ausgestellt, ebenso versteinertes Holz mit Maserungen aus allen erdzeitlichen Epochen.

Die Großsaurier kommen nach Oberkärnten

Für Kinder gibt es eine eigene Entdecker-Ecke mit Sandkasten. Darin verborgen sind Haifischzähne, Mineralien, Knochen, Dinofiguren und Edelsteine. „Vieles davon hat mein Vater über Jahrzehnte hinweg bei unzähligen Grabungen entdeckt, dank eines großen Netzwerkes aber auch durch Tausch und Kauf erworben“, sagt Perner.

Die Perners leben seit einigen Jahren in Förolach bei Hermagor. Eine Ausweitung der Ausstellung ist bei entsprechendem Interesse angedacht. Dann könnte der eine oder andere Großsaurier, etwa ein Pteranodon, in Waidegg landen. Perner: „Von der Auswahl der Fossilien, der Vielfalt und Beschaffenheit sind wir in Europa einzigartig. Ähnliches hat selbst das Naturkundemuseum in Wien nicht zu bieten.“ Übrigens – das eine oder andere Fossil könnte sogar käuflich erworben werden. In der Schmuckmanufaktur gibt es dazu Unikate aus den Rocky Mountains.