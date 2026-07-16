78 Stellungnahmen in nur zwei Wochen – der Entwurf zum neuen Glücksspielgesetz stößt auf großes Interesse. Die Gefühle sind aber gemischt. Expertinnen und Experten begrüßen einige Maßnahmen, an anderen Stellen gibt es noch Verbesserungspotenzial, teils ortet man gar Rückschritte. In der Steiermark stößt vor allem eine Regelung auf Kritik.

Schlupfloch für Automaten

Der größte Kritikpunkt aus steirischer Sicht betrifft das „Kleine Glücksspiel“. Der Begriff meint das Glücksspiel an Automaten mit kleinen Einsätzen im Gegensatz zum „Großen Glücksspiel“, wie es im Casino betrieben wird. Hier gilt das Glücksspielmonopol nicht, aber es braucht eine Konzession, die durch die Bundesländer ausgestellt wird, um Automaten zu betreiben. Wobei nicht alle Länder solche Konzessionen vergeben: In Wien, Vorarlberg und Tirol ist das Zocken am Automaten damit gänzlich verboten. Die Steiermark setzt auf konzessionierte Salons.

Hier will der Bund die Zügel lockern. Eine Formulierung im Gesetzesentwurf lässt offen, dass etwa Tankstellen oder Gastronomiebetriebe bis zu drei Automaten aufstellen dürfen, wenn sie gewisse Auflagen einhalten. Aus Sicht der Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark trägt das zur Normalisierung von Glücksspiel bei, indem die Sichtbarkeit im Alltag erhöht wird.

Monika Lierzer, Leiterin der Fachstelle für Glücksspielsucht, mit Stadtrat Robert Krotzer © Foto Fischer

„Aus der Sicht des Spielerschutzes ist das ein Rückschritt“, kommentiert Monika Lierzer, die Leiterin der Fachstelle für Glücksspielsucht. „Die Erfahrung in der Steiermark zeigt, dass Maßnahmen wie die Beschränkung von Automaten auf Salons wirken“, meint sie. So sei etwa die Zahl der Steirerinnen und Steirer, die Hilfsangebote in Anspruch nehmen müssen, mit der Beschränkung des kleinen Glücksspiels zurückgegangen.

Zurück in die Hinterzimmer

Die Fachstelle für Glücksspielsucht fordert deshalb, der neue Entwurf müsse klarstellen, dass es den Bundesländern auch weiterhin möglich ist, das Automatenglücksspiel aus Gründen des Spielerschutzes auf Automatensalons im bisherigen Sinn zu beschränken.

Eine Forderung, der sich die steirische KPÖ anschließt. Dass nun wieder Automaten in Hinterzimmern aufgestellt werden dürfen, rücke Glücksspiel stärker in den Alltag und schwäche den Spielerschutz, heißt es. „Glücksspiel ist kein normales Geschäftsmodell. Es lebt davon, dass Menschen Geld verlieren. Der Staat muss die Menschen vor ruinösen Angeboten schützen“, warnt Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) im steirischen Landtag © KPÖ

Österreichweit gleiches Niveau

In der Steiermark ist Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) für Glücksspiel zuständig. Auch der sieht den Entwurf kritisch. Das alte Gesetz unterschied zwischen Automatensalons und Einzelaufstellungen. Beide sind im neuen Entwurf unter dem Begriff Betriebsstätte zusammengefasst. Eine Unterscheidung fällt damit weg.

Die Steiermark ersucht die Bundesregierung, den Begriff „Automatensalons“ wieder im Gesetz zu verankern, um den Ländern Autonomie bei der Bewilligung zu ermöglichen. „Um österreichweit den Spielerschutz auf gleich hohem Niveau zu gewährleisten, bedarf es weiterhin der rechtlichen Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs von Automatensalons“, heißt es aus dem Büro Kunasek.

LH Mario Kunasek, FPÖ © Klz / Stefan Pajman

Es ist nicht alles schlecht

Wenngleich die Kritik an der Automatenregelung und einigen weiteren Punkten besteht, sieht Monika Lierzer im geplanten Gesetz dennoch insgesamt eine Verbesserung. So begrüßt man etwa die geplante Einführung eines Sperrregisters, bei dem sich Suchtkranke übergreifend für mehrere Anbieter sperren lassen können.

Außerdem ist die Öffnung des Online-Markts geplant. Bisher sind aufgrund des Monopols alle Online-Angebote bis auf Win2Day illegal. Künftig wird eine neue Behörde Konzessionen für Anbieter im Online-Bereich vergeben. Dadurch will man Maßnahmen zum Spielerschutz besser umsetzen können und nicht konzessionierte Angebote per IP-Blocking und Payment-Blocking zurückdrängen. „Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass dieses Modell durchaus funktioniert“, sagt Expertin Lierzer.