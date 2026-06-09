Freude, Jubel, Ekstase – für viele Menschen sind das die Emotionen, die sie mit Fußball verbinden. Alle paar Jahre zu WM und EM fasziniert der Sport Millionen Fans weltweit. Die Faszination hat auch eine Schattenseite. Viele Menschen verbinden Fußball mit Leid, Sorgen und Stress. Das droht, wenn der Sport die Sucht triggert.

„Jeder Sechste, der wettet, ist gefährdet, in einer Suchterkrankung abzurutschen“, erklärt Monika Lierzer von der Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark. Graz nimmt die WM zum Anlass, um das Problem aufzugreifen. Die Awareness-Kampagne „WM-Fieber statt Wettsucht“ soll für das Suchtpotenzial von Sportwetten sensibilisieren und Betroffene sowie deren Angehörige auf Hilfsangebote hinweisen.

Diese Sujets sollen während der WM für Wettsucht sensibilisieren © Fotofischer/stadtgraz

„Wir wollen niemandem den Spaß am Sport verderben, sondern Bewusstsein schaffen“, so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Die Kampagne soll während der WM über die Online-Kanäle der Stadt sowie Citylights und ausgewählte Medien ausgespielt werden. Die Kosten dafür liegen bei circa 10.000 Euro.

Ausmaß des Problems unbekannt

Wie viele Menschen in der Steiermark unter Sportwetten leiden, weiß man nicht. Etwa 320 Spielsüchtige werden pro Jahr betreut. „Man kann sagen, dass fünf bis zehn Prozent der Betroffenen den Weg zu einer Behandlung finden“, erklärt Fachfrau Monika Lierzer. Das würde grob 3000 bis 6000 Betroffene in der Steiermark bedeuten. „Dazu kommen auf jede süchtige Person im Schnitt sechs Angehörige, die ebenfalls unter der Sucht leiden“, weiß Lierzer. Indirekt dürften also zehntausende Steirerinnen und Steirer betroffen sein.

Bund gefordert

Die Krux an der Sache: Weil dieses Wetten rechtlich kein Glücksspiel ist, fällt es nicht unter das Glücksspielmonopol und wird vom Land separat im steirischen Wettengesetz geregelt. Das hat enorme Vorteile für die Anbieter. Der Markt ist leichter zugänglich, weniger reguliert und die Anforderungen an den Spielerschutz sind geringer.

Schon im Mai wandte sich der Grazer Gemeinderat in einer Petition an die Bundesregierung. Diese solle Sportwetten als Glücksspiel anerkennen und bundesweit einheitlich regeln, lautet die Forderung. „Mit dieser Ausnahmeregelung für Sportwetten sind wir das einzige Land in der EU“, erklärt Monika Lierzer. Auch die Fachstelle für Spielsucht fordert die Anerkennung von Wetten als Glückspiel sowie ein bundesweit einheitliches Sperregister für Betroffene.