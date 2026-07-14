Geht er oder bleibt er? Das ist derzeit eine Frage, die nicht nur Fans, sondern die gesamte Formel 1 beschäftigt. Die Rede ist natürlich von Max Verstappen, seinerseits viermaliger Weltmeister. Nach seinen beiden Abflügen im Qualifying von Spielberg und dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone herrscht dicke Luft zwischen dem Niederländer und der Führung bei Red Bull Racing. Beide Unfälle sind auf Probleme am Heckflügel des RB22 zurückzuführen. „Das hätte schlimmer ausgehen können“, erklärte Verstappen noch im Rahmen des vergangenen Rennwochenendes in Silverstone und forderte eine Lösung für das Problem.

Allerdings scheint es, dass es „das eine Problem“ bei Red Bull Racing derzeit nicht gibt. „Unser Problem ist, dass wir zu viele Probleme haben“, erklärte der 28-Jährige bereits mehrmals. Alleine diese Aussage zeigt, wie sehr es hinter den Kulissen im Bullenstall krachen dürfte. Der kurze Aufschwung mit den funktionierenden Updates aus dem Österreich-Grand-Prix ist bereits wieder vergessen, von einem Siegerauto ist der RB22 in dieser Saison zumeist mehr als eine Wagenlänge entfernt. Vor Verstappens Heimrennen in Belgien, dem Herkunftsland seiner Mutter, ist die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis groß. Kracht es nun ein weiteres Mal, dürften die Gerüchte über einen möglichen Abschied erneut hochkochen.

Doch wohin könnte die Reise des Superstars überhaupt gehen? Konkret ist diesbezüglich noch nichts, doch der Name McLaren fiel in den vergangenen Wochen des Öfteren. Diversen Medienberichten zufolge habe es bereits Treffen beider Lager gegeben, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Als „völligen Unsinn“ bezeichnete Mark Webber die Gerüchte nun, selbst jahrelang Fahrer der Bullen und als Manager von McLaren-Fahrer Oscar Piastri eine wichtige Figur in dieser Causa. Sollte sich Verstappen nämlich tatsächlich den „Papayas“ anschließen, müsste Webbers australischer Schützling den Platz räumen. „Oscar steht auf absehbare Zeit bei McLaren unter Vertrag“, bekräftigte der Manager und will nichts von einem etwaigen Fahrertausch zwischen Red Bull und dem amtierenden Konstrukteurs-Weltmeister wissen, der Piastri zu den Bullen schicken würde.

Was macht Verstappen?

Tatsächlich scheint ein Wechsel des vierfachen Champions zu McLaren derzeit noch unwahrscheinlich, fahren doch auch Piastri und Weltmeister Lando Norris bisher den Erwartungen im 2026er-Auto hinterher. Deshalb ist es kein Wunder, dass einige Fans Verstappen im derzeit stärksten Auto sehen wollen: Mercedes. Schon im Vorjahr gab es Gerüchte über einen Flirt zwischen Teamchef Toto Wolff und dem Red-Bull-Star. Die „Silberpfeile“ entschieden sich aber für die Verlängerung des Duos Kimi Antonelli und George Russell, was sich bisher als richtige Entscheidung herausstellte. In Spielberg bekräftigte Wolff, dass er auch in Zukunft keine Änderungen in puncto Fahrerpaarung machen möchte.

Da auch Ferrari nach der Verlängerung von Charles Leclerc keine wirkliche Option ist, deuten die Zeichen trotz des kriselnden Verhältnisses auf einen Verbleib bei Red Bull. Oder es kommt zu einer Entscheidung, die kein Fan der Formel 1, egal ob Verstappen-Anhänger oder nicht, sehen möchte: Verfrühter Ruhestand. Immer wieder kritisierte Verstappen die Autos der aktuellen Generation und erklärte, dass ihm das Rennfahren unter dem neuen Reglement keinen Spaß mache. In Silverstone blickt er pessimistisch auf das kommende Rennen: „Spa ist eine meiner Lieblingsstrecken, aber ich fürchte, dass es sich in diesem Jahr nicht gut anfühlen wird.“