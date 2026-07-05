„Einfach schlecht“, sagte Max Verstappen nach seinem Qualifying beim Großen Preis von Silverstone und schöpfte nicht viel Hoffnung, dass es ihm im Grand Prix am Sonntag besser ergehen würde. Doch der Niederländer holte im Rennen alles aus seinem Auto heraus und war lange Zeit auf Kurs Richtung Podest. In Runde 48 flog der vierfache Weltmeister dann aber in Kurve 15 ab und steckte im Kiesbett fest. Das Rennen war zu Ende, die Chance auf Punkte dahin.

Verärgerter Verstappen

Dementsprechend verärgert zeigte er sich am Funk. „Das ist unglaublich“, funkte Verstappen, der aufgrund mehrerer Schimpfwörter gleich mehrmals mit einem Piepston belegt wurde. Im Interview nach dem Rennen legte der Niederländer noch einmal nach. „Es war das gleiche Problem wie im Qualifying von Österreich. Der Heckflügel hat nicht ganz geschlossen und dann hast du nicht die gleiche Downforce. Am Ende ist das wirklich gefährlich, da hatten wir zwei Mal Glück.“

Schon in Spielberg flog Verstappen am Samstag ab und hatte dabei keine Chance. In Folge entschuldigte sich das Team sogar beim Superstar. Im Bullenstall hängt der Haussegen offenbar schief. „Wir haben zu viele Probleme, das ist unser größtes Problem. Das ganze Wochenende hatten wir keine Balance im Auto. Wir hatten dann sogar noch Glück und hätten Dritter werden können, aber am Ende stehen wir ohne Punkte da.“ Was Grund zur Hoffnung gibt? „Schwierig zu sagen.“