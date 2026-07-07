Direkt nach dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, der für Mercedes-Star Kimi Antonelli auf bittere Art und Weise zu Ende ging, besuchte der junge Formel-1-Fahrer das prestigeträchtige Tennis-Turnier in Wimbledon. Der 19-Jährige machte dabei eine gute Figur und ist seit geraumer Zeit auch gut mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner befreundet. Die beiden Italiener trafen sich in Wimbledon auch und tauschten sich aus.

Für Antonelli ging es dann in die Royal Box, wo er an der Seite von Tennis-Legende Roger Federer die Siege Jasmine Paolini und Arthur Fery verfolgte. Beide verstanden sich auf Anhieb und gaben einander sogar ein Versprechen. „Wir müssen zusammen Go-Kart-Fahren gehen“, erklärte der Schweizer. Antonelli antwortete prompt: „Und Tennisspielen. Du musst mir die Rückhand beibringen.“

Daraufhin hatte der achtfache Wimbledon-Sieger nur eine Frage: „Die einhändige oder beidhändige Rückhand?“ Logischerweise gab der junge Formel-1-Shootingstar die einzig richtige Antwort in diesem Moment. „Natürlich die einhändige, so wie du sie immer gemacht hast. Du musst sie mir beibringen und dann gehen wir Kartfahren.“