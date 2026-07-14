„Die Schule und der Mehrzwecksaal sind mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen“, informiert die Marktgemeinde St. Peter-Freienstein. In den vergangenen Jahren waren Notreparaturen notwendig, eine umfassende Sanierung und Neugestaltung des gesamten Gebäudekomplexes war unumgänglich.

Die Umbauarbeiten haben mit Anfang Juli begonnen, dafür haben die Sommerferien sogar eine Woche früher gestartet. Auch das neue Schuljahr beginnt aufgrund der Arbeiten eine Woche später, insgesamt werden die Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler also um zwei Wochen verlängert. Im September soll ein provisorischer Schulbetrieb wieder möglich sein, die Gesamtfertigstellung ist für April 2027 vorgesehen.

Bessere räumliche Anordnung

Das Bauvorhaben kostet rund 5,4 Millionen Euro, davon werden 50 Prozent der Finanzierung durch Bedarfszuweisungsmittel des Landes Steiermark abgedeckt, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren bereitgestellt werden. Geplant sind moderne Klassenräume, flexible Lernzonen sowie eine bessere räumliche Anordnung. Fixe Garderoben mit Schmutzschleuse, neue Sanitäranlagen und zeitgemäße Aufenthalts- und Lernbereiche sollen den Schulalltag verbessern, so die Information der Gemeinde.

Ungefähr so soll die umgebaute Volksschule aussehen, wenn der Umbau fertig ist © KK

Der Kultur- und Mehrzwecksaal wird ebenfalls saniert: Neue Umkleiden, Sanitärbereiche sowie eine Mehrzweckküche werden gebaut. Nach Abschluss der Arbeiten soll der Saal wieder ganzjährig nutzbar sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sanierung betrifft die Energieeffizienz, die Barrierefreiheit und die Sicherheit. Eine neue Heizungs- und Kühlanlage sowie eine Verbesserung der Gebäudeisolierung sind vorgesehen. Der Schuleingang wird barrierefrei gestaltet, auch ein neuer Lift soll eingebaut und barrierefreie Toiletten errichtet werden. Die Planung erfolgte durch Architektin Claudia Gruber.