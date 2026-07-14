Im Rahmen des Jubiläums „950 Jahre Stift St. Lambrecht“ fand ein Festkonzert in der Stiftskirche statt. Gestaltet wurde es vom Savaria Symphonieorchester aus Ungarn unter der Leitung von Hans Schamberger, dem gemischten Chor Ossiach sowie den Solisten Kinga Kriszta (Sopran) und Istvan Horvath (Tenor).

Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Mozart, Schubert sowie Schambergers „Benedictus“. Der in Knittelfeld geborene Schamberger ist dem Stift eng verbunden.

Festgottesdienst

Am Sonntag folgte ein Festgottesdienst mit Bischof Josef Marketz und musikalischer Gestaltung durch das Savaria Symphonieorchester.

Das Jubiläumsprogramm wird mit weiteren Veranstaltungen fortgesetzt (wir berichteten).

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