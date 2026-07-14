Während der Verkauf von neuen Autos in der ersten Jahreshälfte 2026 um 15 Prozent auf 164.529 Fahrzeuge zulegte, ist der Gebrauchtautomarkt von Jänner bis Juni um 5,1 Prozent auf 406.460 Alt-Autos geschrumpft. Die meisten Gebraucht-Zulassungen entfielen zwar auf Dieselfahrzeuge, diese Antriebsart war aber zugleich von den größten Rückgängen betroffen. Bei alternativen Antrieben gab es einen Zuwachs von 26,3 Prozent.

„Bereits sechs Prozent aller gebraucht zugelassenen Pkw waren rein elektrisch betrieben, insgesamt verzeichneten sie einen deutlichen Anstieg von 47,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Der Anteil an gebrauchten, konventionell betriebenen Pkw lag von Jänner bis Juni 2026 bei 80,4 Prozent, das ist ein Rückgang von 10,5 Prozent. Jeder fünfte gebraucht zugelassene Pkw entfiel auf die Marke VW, dahinter folgten BMW, Audi, Skoda und Mercedes.

Mehr Sattelschlepper, weniger Traktoren

Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres 523.006 gebrauchte Kraftfahrzeuge zugelassen, ein Rückgang von 5,7 Prozent. Auf dem Markt für gebrauchte Nutzfahrzeuge gab es rückläufige Zulassungszahlen bei leichten bis mittleren Lastkraftwagen sowie Traktoren. Dagegen sind die Zulassungen von gebrauchten Sattelzugfahrzeugen leicht angestiegen. Bei den Zweirädern wurden zwischen Jänner und Juni 2026 deutlich weniger gebrauchte Motorräder und Motorfahrräder zugelassen.

Aber auch hier lohnt sich ein Blick auf die Neuzulassungen: Insgesamt wurden heuer im ersten Halbjahr 223.734 Kraftfahrzeuge neu zugelassen – um 15,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Lkw-Gewichtsklassen gab es sowohl Zuwächse wie auch weniger Neuverkäufe, bei Motorfahrrädern (plus 14,8 Prozent) und Motorrädern (plus 7,5 Prozent) brummte das Neugeschäft.