Tagelang standen die Freiwilligen Feuerwehren mithilfe von einheimischen Landwirten bei einem Waldbrand im Osttiroler Virgen im Einsatz. Doch nur kurz nachdem am Montag Brand aus gegeben werden konnte, brach an einer anderen Stelle in Osttirol, erneut ein Waldbrand aus.

Blitzschlag dürfte Montagabend das Feuer in Oberdrum im Gemeindegebiet von Oberlienz ausgelöst haben. Da es aufgrund der Dunkelheit dem Hubschrauber nicht möglich war, den Brand aus der Luft zu bekämpfen, mussten die Feuerwehrleute eine 200 Meter lange Löschleitung zum Brandherd auf 1900 Metern Seehöhe legen. Wie bereits in Virgen halfen auch dort Landwirte bei den Löscharbeiten mit, indem sie mit ihren Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort beförderten. So gelang es den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Oberlienz, Oberdrum und Thurn, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Gegen 23.30 Uhr konnte auch dort Brand aus gegeben werden.

875.800 Liter Wasser transportiert

Indes legten die Feuerwehren beziehungsweise die Landwirte aus Virgen eine eindrucksvolle Bilanz des Waldbrandeinsatzes vom Wochenende ab: Die Bauern hatten mit ihren Traktoren 165 Wasserfuhren absolviert und so allein mit ihren Güllefässern 875.800 Liter Löschwasser zum Einsatzort gebracht.