Wenn Bauarbeiter quasi unter Blaulichtschutz zur Tat schreiten, kann man schon vermuten, dass es sich nicht um eine 0815-Baustelle handelt. Tatsächlich waren Dienstagfrüh Polizisten anwesend, als gewohnte Einrichtungen entlang der Glacisstraße in Graz gekappt wurden – damit die geplante Fahrbahnsanierung voranschreiten kann. Wie berichtet, wird das Glacis auf rund 650 Metern zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße auf Vordermann gebracht. Neue Entwässerung inklusive.

Markante Änderungen

Während die Folgen bislang überschaubar waren, geht es seit Dienstag eben ans Eingemachte: So wurden in beide Richtungen Fahrspuren gekappt, es steht jeweils ein Streifen zur Verfügung. Besonders markant sind die vorübergehenden Neuerungen in Richtung Süden: Autolenkern, die dabei notgedrungen geradeaus fahren – das Linksabbiegen in die Zinzendorfgasse ist verboten –, steht auf Höhe der Kreuzung vorerst nur mehr ein gemeinsamer Fahrstreifen anstelle von bislang drei Spuren zur Verfügung. Weil die beiden rechten Fahrspuren gestrichen sind, wurde daher auch eine neue, in die Mitte gerückte Ampel eingerichtet.

Geduld ist gefragt

Auch wer von der Elisabethstraße kommt und rechts gen Norden abbiegen will, wird die Baustelle wohl ab sofort bemerken: In Richtung Geidorfplatz steht eben ab sofort auch nur mehr eine Fahrspur zur Verfügung.

Busfahrgäste werden zu Spitzenzeiten ebenso Geduld brauchen: Das gilt für Regionalbusse, welche in die Elisabethstraße abbiegen bzw. von dieser herausfahren, genauso wie für Busse der Graz-Linien – so wurde die Haltestelle des 39ers auf Höhe Zinzendorfgasse aufgelassen, ersatzweise können Passagiere bis 21. August in der Maiffredygasse ein- und aussteigen.