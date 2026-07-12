Sommerzeit ist Baustellenzeit. Mehrere Großbaustellen würgen in den kommenden Monaten den Verkehrsfluss der Landeshauptstadt ab. Wer mit dem Auto durch Graz will, braucht teils starke Nerven und viel Geduld. Das sind die neuralgischen Punkte in den kommenden Sommermonaten.

Diese Baustellen starten am Montag

In den Sommerferien wird es eng am Glacis. Ab Montag, 13. Juli, steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Saniert wird ein 650 Meter langer Abschnitt zwischen dem Geidorfplatz und der Kreuzung Elisabethstraße in Fahrtrichtung Süden, also auf der „Stadtparkseite“. Derzeit ist das Ende der Bauarbeiten für den 4. September geplant.

Zeitgleich startet die Kanalsanierung in der Grabenstraße zwischen der Wickenburggasse und der Hochsteingasse. Hier soll die Baustelle sogar bis Mitte Oktober dauern, allerdings soll es nur punktuell während der Arbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch in der Grabenstraße wird im Sommer gearbeitet. Die Verkehrseinschränkungen sollen jedoch minimal sein © Klz / Stefan Pajman

Weiter geht es am Montag auch am Lazarettgürtel. Nach Grabungen im Vorjahr nimmt die Holding die Wiederinstandsetzung vor. Bis voraussichtlich 24. Juli ist zwischen der Kärntnerstraße und der Hohenstaufengasse ein Fahrstreifen gesperrt.

Vor Stau warnt die Stadt auch am Schönaugürtel. Zwischen der Nummer 66 und der Kreuzung Conrad-von-Hoetzendorf-Straße werden die Fahrstreifen zusammengelegt. Grund dafür ist die Errichtung einer neuen Fernwärmeleitung. Einige weitere Großbaustellen werden Graz im Sommer beschäftigen.

Die Ulrich-Liechtenstein-Gasse

Wegen Arbeiten am Gleis sperrt die Stadt die Kreuzung über die Bahntrasse beim Stadion in Liebenau. Bei der Gelegenheit wird auch gleich die Fahrbahn saniert. Autolenkerinnen und -lenker müssen voraussichtlich zwischen 8. und 11. August eine großräumige Umleitung nehmen. Schon Mitte August soll die Kreuzung wieder auf Schiene sein.

Die Eisenbahnkreuzung an der Ulrich-Liechtensteingasse wird demnächst saniert © KLZ / Saria

Die Liebenauer Hauptstraße

Wir bleiben in Liebenau. Auch auf der Liebenauer Hauptstraße auf der Höhe Karl-Huber-Gasse wird im August die Eisenbahnkreuzung gesperrt – ebenfalls wegen Gleisbauarbeiten. Zwischen dem 11. und dem 15. August müssen Autofahrerinnen und Autofahrer eine Umleitung nehmen.