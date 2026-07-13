Gamer jeder Art, ob digital oder analog, trafen sich am Wochenende im Austria Center Vienna in Wien. Zum ersten Mal fand das Esports Festival ohne den früheren Hauptsponsor „A1“ statt. Dem Programm schadete dies jedoch nicht.

Zum ersten Mal trafen die Nationalteams der Esport-Teams von Deutschland und Österreich in „League of Legends“ aufeinander. Bei dem Freundschafts-Match setzten sich am Ende die Nachbarn mit 2:0 durch.

Ort der neuen „Manhunt“-Staffel

Ein zusätzliches Highlight war die Bekanntgabe des nächsten Orts des österreichischen Urban-Reality-Formats „MANHUNT“. In der Serie werden YouTuber und Streamer in einer Großstadt ausgesetzt und von einer Verfolgungseinheit gejagt.

In der vierten Staffel wird es, wie am Festival bekanntgegeben, in die vietnamesische 14-Millionen-Megastadt Saigon gehen. Wer dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.

Abwechslungsreiches Programm

Neben dem Esports-Festival wurden beim „Spielefest“ auch zahlreiche analoge Spiele zum Ausprobieren angeboten. In der Cosplay-Village und Artist-Alley konnten Künstlerinnen und Künstler ihre Werke bzw. Kostüme präsentieren. Einige Cosplayer zog es auch auf die große Bühne.