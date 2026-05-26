Zum bereits sechsten Mal tummelten sich im Messezentrum Salzburg tausende Gamerinnen und Gamer. Bei der „Level Up“ drehte sich auch dieses Jahr alles rund um Videospiele, E-Sports und Cosplay.

Steirer stellte sein Spiel aus

Über die Jahre hinweg ist die „Level Up“ stetig gewachsen. War das Angebot für Cosplayerinnen und Cosplayer zu den Anfängen kaum vorhanden, gab es dieses Jahr gleich zwei Wettbewerbe dazu. Zum ersten Mal konnten auch einige Cosplayer ihre Arbeit auf eigenen Ständen präsentieren. Mittlerweile gibt es auf der Gaming-Messe drei Bühnen, auf denen ein vielfältiges Programm geboten wird. Während auf der Hauptbühne E-Sports Matches geliefert wurden, veranstaltete das „Amazing Nerd Quiz“ aus Graz auf der Community-Stage mehrere Quizzes und auf der „Cosplay-Stage“ präsentierten Cosplayerinnen und Cosplayer ihre zum Teil selbstgemachten Kostüme.

In einer eigenen „Indie-Games-Area“ präsentierten über 40 Spieleentwicklerinnen und Entwickler ihre Spiele. Indie Games sind Spiele, die ohne großes Budget und ohne großen Publisher entwickelt werden. Darunter mischte sich auch Christoph Lipphart aus Hofstätten an der Raab mit seinem Spiel „Glintland“. Solche Messen sind für kleine Spielestudios eine Möglichkeit ihre Werke zu präsentieren und direktes Feedback einzuholen.

„Level Up“-Challenge führte durch die Tage

Wer sich die Messe nicht nur angeschaut hat, sondern auch aktiv daran teilgenommen hat die Chance bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Bei der „Level Up“-Challenge konnte man verschiedene Aufgaben bei unterschiedlichen Ständen abschließen. Ab zwölf erfolgreich absolvierten Challenges kam man automatisch in den Lostopf. Zu gewinnen gab es Gaming-Equipment und Merch-Pakete.