In Aspach (Bezirk Braunau) hat die Polizei am Montag ein vierjähriges Kind aus einem überhitzten Fahrzeug gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das stark verschwitzte Mädchen angeschnallt und konnte sich nicht selbst befreien, berichtete die Polizei. Die Mutter wird bei der Behörde angezeigt, sie habe sich in der Zwischenzeit in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten, wo sie jemanden besucht hatte, so die Exekutive.

Das Mädchen wurde aus dem Auto befreit und sofort mit Flüssigkeit versorgt. Laut Polizei stand der Pkw bei 27 Grad in der prallen Sonne, was nach 45 Minuten zu einer Temperatur von über 50 Grad im Inneren führen könne. Wie lange genau das Kind im Wagen saß, war nicht bekannt.

Mutter ausgeforscht

Die Mutter wurde kurz nach der Rettung des Mädchens ausgeforscht. Der Vorfall wird bei der zuständigen Bezirksbehörde angezeigt. Diese wird auch entscheiden, ob die Mutter mit juristischen Konsequenzen rechnen muss.