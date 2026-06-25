Die seit Tagen andauernde Hitze fordert auch Einsatzkräfte wie das Rote Kreuz. Seit Beginn der Hitzewelle am 18. Juni bis Mittwoch gab es rund 220 hitzebedingte Rotkreuz-Einsätze in Kärnten. Das sei ein zehnprozentiges Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. „Eine leichte Steigerung ist merkbar", sagt Rotkreuz-Sprecherin Melanie Reiter.

Bei den beobachteten Beschwerden ging es vor allem um Erschöpfungszustände und Kollapsgeschehen im Zusammenhang mit der Hitze. Erfahrungsgemäß sind bei großer Hitze aber vor allem ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit bestehenden gesundheitlichen Belastungen besonders gefordert, so Reiter. „Die hitzebedingten Einsätze betreffen vor allem private Wohnadressen sowie Einsätze im Freien.“ Eine spürbare Zunahme von Einsätzen bei Pflegeheimen, Ärzten oder Schulen sei derzeit aber nicht erkennbar.

Rote Hitzewarnung

Da in den nächsten Tagen die Temperaturen weiter steigen werden – für das Wochenende hat der Wetterdienst GeoSphere Austria für die Städte Klagenfurt und Villach sogar eine seltene rote Hitzewarnung ausgesprochen – weist das Rote Kreuz einmal mehr auf richtiges Verhalten bei Hitze und auf Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Hitze- und Badenotfällen hin. „Oft reichen schon einfache Vorsichtsmaßnahmen aus, um die heißen Sommertage gut und gesund zu überstehen", sagt Matthias Schwarz, Landes-Chefarzt des Roten Kreuzes Kärnten.

Matthias Schwarz, Landes-Chefarzt des Roten Kreuzes Kärnten © Rotes Kreuz Kärnten

Belastete Menschen brauchen Hilfe

„Gerade ältere und gesundheitlich belastete Personen sind an heißen Tagen auf Unterstützung aus ihrem Umfeld angewiesen", betont Schwarz. Das Rote Kreuz Kärnten empfiehlt, sich möglichst in kühlen Innenräumen aufzuhalten und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Ausreichendes Trinken ist besonders wichtig – ideal sind Wasser, Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte. Ebenso sollte auf leichte Ernährung geachtet werden. Körperliche Anstrengung, insbesondere in der Mittagshitze, gilt es zu vermeiden.

Besondere Vorsicht ist bei Kindern und Tieren geboten: Sie dürfen niemals in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassen werden, da die Temperaturen rasch auf über 50 Grad Celsius ansteigen können und so lebensgefährliche Situationen entstehen. „Hohe Temperaturen stellen insbesondere für ältere Menschen und Kinder eine besondere Belastung dar, da sie weniger schwitzen und somit die Wärme schlechter regulieren. In schweren Fällen kann ein Hitzenotfall lebensgefährlich werden“, warnt Schwarz.

Gefährlicher Sprung

Auch beim Sprung ins kühle Nass ist Vorsicht geboten: Denn ein solcher kann zu Kreislaufproblemen führen und Badeunfälle verursachen. Das Rote Kreuz empfiehlt daher, sich vor dem Schwimmen zu duschen und keinesfalls unter Alkoholeinfluss ins Wasser zu gehen.