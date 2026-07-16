Bereits das sechste Mal verwandelt sich das Klagenfurter Strandbad in eine Freiluftgalerie, welche während der Badesaison zu besichtigen ist. 372 Arbeiten wurden zu acht verschiedenen Themen eingereicht. Eine Fachjury wählte dann 57 Arbeiten aus, welche nun die weißen Badehütten im Klagenfurter Strandbad zieren. „Mit dieser Ausstellung bringen wir professionelle Fotografie dorthin, wo sich im Sommer tausende Menschen begegnen. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unser Beruf ist und welche Qualität die heimische Berufsfotografie tagtäglich schafft“, so Innungsmeister Michael Linzer (WKO-Kärnten). Möglich wird die Ausstellung erneut durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Klagenfurt. Erstmals gibt es heuer ein Gewinnspiel, bei dem die Badegäste ihr Lieblingsbild wählen können. Auch die Berufsfotogafen Sigrid Heimhilcher aus Griffen und Ricardo Martinho aus Völkermarkt sind mit ihren Arbeiten vertreten.