Der neue Postpartner in St. Kanzian am Klopeiner See, betrieben vom Tabakwaren Fachhandel Pruntsch, gemeinsam mit Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, und Thomas Krainz, Bürgermeister St. Kanzian, wurde kürzlich offiziell eröffnet. Der Bevölkerung und den Touristen stehe nun eine Auswahl an Post-, Finanz- und Telekommunikations-Dienstleistungen zur Verfügung. Nach fast vier Jahren ohne Poststelle sei „das ein bedeutender Schritt und eine echte Aufwertung für unseren Ort und unsere Lebensqualität“, wurde bereits Ende Mai von der Gemeinde St. Kanzian auf der Homepage verkündet.

Konkret stehe den Einwohnern von St. Kanzian auch ein Dienstleistungsangebot von „Post“, „bank99“ und „YELLLOW“ zur Verfügung. Kunden können zudem sämtliche Post-Services nutzen, Bargeld auf ein „bank99“-Konto ein- und auszahlen sowie Überweisungen durchführen. Darüber hinaus werden Mobilfunk- und Internetprodukte von „YELLLOW“ angeboten.

All diese Services können im Tabakwaren Fachhandel Pruntsch in der Klopeiner Straße 12 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr in Anspruch genommen werden.