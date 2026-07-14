Nach der Wahl ist vor der Wahl: Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig muss sein Leitungsteam ab 2027 zusammenstellen. Die Bewerbungsfrist für vier zentrale Direktionen und neun Landesdirektionen endet Dienstagnacht. Vor allem für die beiden neuen Direktionen „Programm und Brands“ sowie „Audience und Plattformen“ soll das Interesse groß sein. Pig soll bereits im Vorfeld zahlreiche Gespräche geführt haben.

Für „Technologie und Innovation“ gilt Harald Kräuter als Favorit. Spannender dürfte es bei „Finanzen und Verwaltung“ werden. Neben Amtsinhaberin Eva Schindlauer werden Helga Berger vom Europäischen Rechnungshof und Kronehit-Geschäftsführer Philipp König genannt. Ob die sich beworben haben, war unklar. ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz dürfte sich bewerben.

Sowohl für „Programm und Brands“ als auch für „Audience und Plattformen“ hat sich Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz beworben. Auch der frühere ORF-Mitarbeiter und Fernsehmanager Matthias Settele tritt für beide Funktionen sowie für „Finanzen und Verwaltung“ an. Für „Programm und Brands“ werden außerdem der niederösterreichische Landesdirektor Alexander Hofer, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger und Magazinchefin Lisa Totzauer genannt. Hofer könnte allerdings auch in Niederösterreich bleiben. Sollte er in die Zentrale wechseln, gilt Totzauer dort ebenfalls als Option.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz © APA

Bei „Audience und Plattformen“ werden neben Groiss-Horowitz und Settele FM4-Chefin Doroteja Gradištanac, Radio-Chefredakteur Sebastian Prokop und Digitalmanager Stefan Pollach gehandelt. Die Direktion soll unter anderem ORF ON, ORF Sound, Podcasts, Distribution, Daten und Zielgruppenmanagement bündeln. Wie die Zuständigkeiten gegenüber „Programm und Brands“ abgegrenzt werden, ist noch offen. Auch mit etlichen Bewerberinnen und Bewerbern von außerhalb des ORF wird gerechnet.

In den Landesstudios scheiden die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber in Kärnten, Salzburg und der Steiermark mit Ende 2026 aus. Verlängerungen gelten hingegen im Burgenland, in Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien als möglich. Werner Herics hat im Burgenland bereits angekündigt, wieder anzutreten.

Magazinchefin Lisa Totzauer © APA

Für Kärnten werden Radio-Programmchef Martin Weberhofer und Chefredakteur Bernhard Bieche genannt, eine Bewerbung von Susanne Schnabl wird erwartet. In der Steiermark gelten „ZiB“-Moderatorin Nadja Bernhard, Chefredakteur Wolfgang Schaller, Programmchefin Sigrid Hroch und Birgit Zeisberger als mögliche Bewerberinnen und Bewerber. Schaller und Zeisberger werden die besten Chancen eingeräumt. Im Burgenland werden neben Herics auch Matthias Schrom und Elisabeth Pauer-Gerbavsits (CvD) gehandelt. In Salzburg wurden zeitweise der Vorarlberger Landesdirektor Markus Klement und der Wiener Landesdirektor Edgar Weinzettl genannt, wobei Weinzettl eher in Wien bleiben dürfte.