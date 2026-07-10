Mit Anbruch der Mittwoch-Geisterstunde endet die Bewerbungsfrist für die vier Zentral- und neun Landesdirektionen des ORF. Traditionell gibt es viele Last-Minute-Abgaben. Offene Kandidatur-Bekenntnisse wie von der aktuellen Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz und des internationalen Medienberaters Matthias Settele sind selten. Zum Ausschreibungskriterium fünfjähriger einschlägiger Berufs- und Führungserfahrung kommt noch ein Studium, womöglich von Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement. Ungeachtet dessen werden seit Wochen angebliche Kandidaten genannt. Das reicht aktuell von Magazinleiterin Lisa Totzauer, FM4-Chefin Doroteja Gradištanac (Dodo Roščić) über ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz bis zu den Direktoren Eva Schindlauer (Finanzen) und Harald Kräuter (Technik), Alexander Hofer (Niederösterreich) und Werner Herics (Burgenland). Neben diesen Management-Routiniers werden vor allem für die Landesstudios auch Bildschirm-Promis ins Spiel gebracht – z.B. Nadja Bernhard (Steiermark), Raffaela Schaidreiter (Salzburg) und Susanne Schnabl (Kärnten).

Im Abgleich der Lebensläufe mit Ausbildungskriterien ergäben sich Favoritinnen ohne Verdacht auf Regierungseinfluss: Zierhut hat Handels-, Schindlauer Betriebswirtschaft studiert. Die einzigen Genannten mit Ökonomie-Abschlüssen sind FPÖ- und Grünen-nahe. Medienmanagement oder Jus hat niemand von der Medien-Watchlist absolviert. Bernhard fehlt Führungserfahrung, die Leitung kleiner Teams könnte für Schaidreiter und Schnabl zu wenig sein. Der neue General will formale Kriterien auch für regionale Filialen durchsetzen und 50 Prozent Frauen. Zählt er sich selbst als 14. Direktor mit, ergibt das sieben weibliche Besetzungen. Dabei scheint Esther Mitterstieler in Tirol als einzige Bank neben Edgar Weinzettl in Wien. Auch Klaus Obereder (Oberösterreich) scheint fest im Sattel zu sitzen. Doch Waltraud Langer (Salzburg) und Karin Bernhard (Kärnten) gehen wie wohl auch Gerhard Koch (Steiermark) in Pension. Burgenland und Niederösterreich könnten wegen eingangs genannter Avancen neue Köpfe brauchen. Falls der Vorarlberger Direktor Markus Klement nach Salzburg kommt, steht auch dem Ländle ein Wechsel bevor.

Und die Auswahlkriterien? Dazu gibt es zwei sehr österreichische Passagen in der Ausschreibung: „oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung“ bzw. „oder dem Studium gleichartige Berufserfahrung“. Es kann also jeder werden. Auch ein Bewerber von außen. Aber daran denkt man in den Trutzburgen des ORF trotz der Generalsbestellung des externen Kandidaten Clemens Pig am wenigsten.