„Ich wundere mich schon länger: Es gibt reihenweise Vorwürfe, aber keine Reaktion darauf“, sagt Harald Raffer. Der Journalist, Autor und pensionierte Pressesprecher der Stadtwerke Klagenfurt möchte gerne „Aufklärung“ haben. Und zwar, ob die bereits im Frühjahr diskutierten PR-Tätigkeiten von Heinz Lederer (SPÖ) und Gregor Schütze (ÖVP) mit ihrer Funktion als ORF-Stiftungsratsvorsitzende vereinbar sind. „Ich kenne diese Vorwürfe aus den Medien und frage mich: Wie weit ist das Ganze rechtlich vereinbar mit ihrer Position und dem ORF-Gesetz? Haben sie sich als Aufsichtsräte Vorteile verschafft oder nicht? Ich möchte einfach nur Klarheit.“

Wie der Standard zuerst berichtete, hat Raffer daher über seinen Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien wegen des „Verdachts auf Untreue“ eingebracht. „Vielleicht ist ja alles rechtens, aber ich finde, es sollte zumindest geklärt werden, ob alles korrekt ist“, so Raffer.

Will Klarheit: Harald Raffer © Privat/KK

Dass Heinz Lederer und Gregor Schütze im Brotberuf PR-Berater sind, sorgte schon länger für Diskussionen und veranlasste auch den ORF-Redakteursausschuss im Frühjahr zu einer Resolution. Darin hieß es: „Der Stiftungsrat besteht aus 35 Mitgliedern – zumindest 12 davon sind Lobbyisten, PR-Agenturbesitzer, Pressesprecher und Interessensvertreter. Journalistische Kompetenz ist so gut wie gar nicht vorhanden.“ Konkret wurden auch Heinz Lederer und Gregor Schütze genannt, so schrieb der Redakteursrat: „Da es keine öffentliche Kundenliste der Agentur Lederer gibt, sind wir auf Vermutungen angewiesen, für wen Heinz Lederer tätig geworden sein könnte. Wenn er bei der Vorbereitung für den Song Contest die Interessen der Stadt Wien vertritt, dann ist das aus unserer Sicht mit der Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates unvereinbar.“ Lederer und Schütze haben Interventionsversuche immer strikt zurückgewiesen.

Eine Bestätigung der Wiener Staatsanwaltschaft über den Eingang der Sachverhaltsdarstellung steht noch aus.