1932 – die Folgen der Weltwirtschaftskrise waren noch lange nicht überwunden – wurde die Tischlerei Ladenstein gegründet. Wobei das Wort Gründung vermutlich zu hochtrabend ist. „Mein Großvater zog noch mit der sogenannten Zeugkraxn, in der sich das gesamte Handwerkszeug befand, von Hof zu Hof, um anfallende Tischlerarbeiten zu erledigen“, beschreibt Erwin Ladenstein, Firmeninhaber in dritter Generation, die Anfänge der Möbelmanufaktur in Sankt Stefan im Rosental. Mittlerweile ist Ladenstein weit über die Steiermark hinaus bekannt und gilt als Synonym für Qualität, Innovation und die Kunst, Wohnraum neu zu denken.

Neben dem Stammhaus in der Südoststeiermark gibt es Showrooms in Wien und Graz sowie das Rolf-Benz-Haus (Conrad von Hötzendorf-Straße). Die Eigenfertigung von Maßmöbeln steht nach wie vor im Fokus. „Drei Viertel unseres Geschäfts sind nach wie vor Eigenproduktion, der Rest entfällt auf qualitativ hochwertige Markenmöbel“, so Ladenstein. Ein Onlineshop, in dem Stücke aus den laufenden Ausstellungen zum Schnäppchenpreis angeboten werden, rundet das Angebot ab.

Klappbett mit Kultstatus

Besonders bekannt geworden ist Ladenstein durch das innovative freischwebende Klappbett, das längst Kultstatus genießt. Viele Kunden wissen seit der Erfindung vor mehr als 45 Jahren (Patent inkludiert) die platzsparende Lösung zu schätzen, die mit einem Handgriff aus einem Wohnraum ein vollwertiges Schlafzimmer macht.

Doch das Sortiment geht weit über Klappbetten hinaus. Ladenstein plant und realisiert Raumkonzepte: von Küchen über Schlafzimmer bis hin zu Arbeits- und Wohnbereichen. Jedes Projekt wird individuell entwickelt, damit Möbel und Raumgestaltung perfekt aufeinander abgestimmt sind.

In erster Linie sind es Privatkunden, die die Firmenphilosophie – formvollendet, wertbeständig und intelligent – schätzen. „Als Tischler haben wir ja einen der schönsten Berufe. Wir können unsere Kunden begeistern, Ideen realisieren und diese dann übergeben. So gesehen sind unsere Kunden eigentlich unsere besten Werbeträger“, so Ladenstein.

Stolz auf Lehrlinge

42 Mitarbeiter in Produktion, Verkauf und Administration sind derzeit bei Ladenstein beschäftigt. Darunter vier Lehrlinge, auf die Ladenstein große Stücke hält: „Mit der vierjährigen Lehre für Tischlereitechniker haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere Lehrlinge sind am Puls der Zeit, was sowohl Planung als auch Produktion betrifft.“

Ladenstein, gelernter Tischler mit Fortbildung in Architektur und Möbelbau am Holztechnikum Kuchl, sieht sich in erster Linie als Praktiker, von denen er sich auch in der Wirtschaft mehr wünscht. Die wirtschaftliche Lage beurteilt er als eher schwierig: „Die Auftragslage war im letzten Jahr angespannt, aber wir haben Gott sei Dank viele Stammkunden, die uns die Treue halten.“ Von der Politik wünscht er sich mehr positive Stimmung und Mut zu Reformen. „Wir leben in einem großartigen, wunderschönen Land mit fleißigen, gut ausgebildeten Leuten. Es wäre an der Zeit, dieses Potenzial wieder vermehrt zu nutzen, Bürokratie abzubauen und Reformen anzugehen.“