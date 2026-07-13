Die Feuerwehren Baierdorf und Zeltweg-Stadt wurden am Montag (13. Juli 2026) in den Morgenstunden zu einer Tierrettung nach Thann, einem Ortsteil der Marktgemeinde Weißkirchen, alarmiert.

„Aus bisher unbekannter Ursache befand sich eine Kuh in einer misslichen Lage und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien“, wird vonseiten der Einsatzkräfte berichtet. Nach der Erkundung der Einsatzstelle bei einem Bauernhof leiteten die Einsatzkräfte umgehend die erforderlichen Rettungsmaßnahmen ein.

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der beiden Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Judenburg konnte das Tier, das gestürzt war und nicht mehr hochkam, erfolgreich gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

„Die Kuh wurde im Anschluss tierärztlich versorgt und befindet sich derzeit in Behandlung. Nach ersten Informationen ist sie auf dem Weg der Besserung“, schildern die Feuerwehrleute den hoffentlich glimpflichen Ausgang des tierischen Einsatzes zum Wochenstart.