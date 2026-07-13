Der seit über 42 Jahren bestehende Weißkirchner Malermeisterbetrieb-Lebensraumgestalter Eibegger ehrte kürzlich einen Mitarbeiter „der ersten Stunde“ für seine 40-jährige Firmentreue: Alfred Tafner, der als Lehrling in den Berufen Maler und Bodenleger seit 7. Juli 1986 zur Stamm-Mannschaft zählt. Die Firma Eibegger hat im Laufe der Jahre mehr als 40 Lehrlinge zu Facharbeitern ausgebildet.

Armin Bacher von der Wirtschaftskammer und Bürgermeister Markus Tafeit gratulierten zu diesem besonderen Jubiläum. Dies taten natürlich auch Firmenchef Peter Eibegger und Seniorchef Josef Eibegger.