Eine umfangreiche Tagesordnung stand bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weißkirchen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Tafeit auf dem Programm.

Ein Beschluss betrifft die Entwicklung des neuen Industriegebietes Weißkirchen-Südwest. Im Anschluss an das Ziegelwerk Peintner soll ein sechs Hektar großes Areal erschlossen werden. Für den Standort gibt es laut Gemeinde bereits konkretes Interesse von Betrieben.

Zur Sicherung der Nahversorgung wurde der Verkauf jener Liegenschaft in Eppenstein beschlossen, auf der sich das Projekt „Land lebt auf“ befindet. Der derzeitige Pächter erwirbt das Grundstück von der Gemeinde.

Hölltalweg wird 2027 saniert

Zudem beschloss der Gemeinderat weitere Investitionen, etwa die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Auftragsvergaben für das Kinderbetreuungsprojekt im ehemaligen Pfarrhof, die Umsetzung des geplanten Skywalks bei der Ruine Eppenstein sowie Maßnahmen zur Wasserversorgung in Allersdorf. Auch die Mitfinanzierung einer neuen Schrankenanlage zwischen Weißkirchen und Eppenstein samt Verbesserungen für den Radweg wurde beschlossen.

Bereits 2027 soll der Hölltalweg durch die Abteilung Ländlicher Wegebau des Landes Steiermark saniert werden. Möglich wird dies durch frei gewordene Mittel aus anderen Gemeinden.

Einstimmig beschlossen wurden Projekte zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung am Pichlbach. Auch die Wohnraumentwicklung soll vorangetrieben werden: Neue Möglichkeiten ergeben sich hier durch die verbesserte Hochwassersituation nach der Errichtung des Rückhaltebeckens in Hintersieding.

Bereits vergeben wurden die Planungsleistungen für das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Baierdorf. Die Umsetzung ist für 2027 vorgesehen. Dem Gemeinderat vorgestellt wurde außerdem die Übereinkunft für den neu gegründeten Schutzwasserverband Weißkirchen-Obdach-Lobmingtal.