Ein halbes Jahrhundert Verantwortung für sauberes Trinkwasser, Versorgungssicherheit und nachhaltige Infrastrukturentwicklung in der Region Aichfeld-Murboden: Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens präsentiert der Wasserverband Aichfeld-Murboden eine Dauerausstellung beim Pumphaus Maßweg in der Stadtgemeinde Spielberg, die Mitte Juni eröffnet worden ist. Die Ausstellung zeigt, wie sich der im Jahr 1976 gegründete Verband von den ersten Probebohrungen und der Suche nach Wasserressourcen zum größten Wasserversorger der Region entwickelt hat.

Heute versorgt der Wasserverband Aichfeld-Murboden rund 60.000 Menschen in zehn Mitgliedsgemeinden (Knittelfeld, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Weißkirchen, Kobenz, Fohnsdorf, Lobmingtal, St. Margarethen, St. Marein-Feistritz). Die Ausstellung ist bis Ende Oktober von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen sind für Gruppen ab zehn Personen möglich. Weitere Informationen gibt es unter Tel. (03512) 83211 234

Impressionen