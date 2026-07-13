Am Sonntag gegen 14 Uhr wurde die Polizei in die Ortschaft Haag in der Gemeinde Magdalensberg im Bezirk Klagenfurt-Land gerufen. Dort hatte eine Passantin mehrere Fahrradteile und zwei Elektro-Scooter bei einem Feldweg gefunden. Bereits am Vortag war an derselben Stelle Diebesgut, drei Fahrräder, sichergestellt worden.

Während der Erhebungen am Tatort bemerkten die Polizisten einen rumänischen Staatsangehörigen (19), der mit einem Elektro-Scooter zum Fundort fuhr und sich ins Gebüsch begab. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Rumäne in Villach als Hauptverdächtiger mehrerer Elektro-Scooter-Diebstähle geführt werde.

Der von ihm verwendete Scooter konnte dann auch eindeutig einem Diebstahl in Villach zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen konnten ein Taschenmesser, mehrere Fahrradbestandteile und ein erheblicher Bargeldbetrag sichergestellt werden. Er wurde festgenommen.

Nach Flucht festgenommen

Während der Amtshandlung erschienen zwei weitere Personen am Ablageort des Diebesgutes und versuchten, dieses in mitgebrachte Decken einzupacken. Als sie angesprochen wurden, ließen diese die Decken fallen und flüchteten in das angrenzende Maisfeld. Die beiden Flüchtenden, ein 27- und ein 39-jähriger Rumäne, konnten nach einer Fahndung angehalten und festgenommen werden.

Bei weiteren Ermittlungen suchten die Polizisten ein Haus in der Gemeinde Magdalensberg auf, in dem der 19-Jährige als Untermieter wohnte. Dort wurde ein Rumäne (48) angetroffen. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung wurden Gegenstände geringen Wertes sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus Diebstählen auf Baustellen stammen.

Festnahme angeordnet

Alle vier Personen wurden zur Polizeiinspektion Grafenstein gebracht und zum Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls einvernommen. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete Anzeige auf freiem Fuß an. Schließlich ordnete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) aber die Festnahme der vier Männer an. Diese wurden dann dem BFA übergeben.