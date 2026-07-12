Trumps Versuch, den Nationalsport der Nicht-USA totzukriegen, ist gescheitert. Einreiseverbote für Schiedsrichter, Intervention, Ungastlichkeit … Nützte alles nichts. Der Fußball lebt. Selbst Paraguays Rugby oder der nächtliche Radau mexikanischer Fans vor dem Hotel der Engländer konnten ihm nichts anhaben.

Fußball hält sogar die geldgallertige FIFA aus, wobei man eingestehen muss, dass die Regelneuheiten ganz vernünftig sind. Kein Zeitschinden mehr, sogar die Trinkpause hat Charme, aber eines ist komplett verlorengegangen – die spontane Freude. Bei jedem Tor muss erst der VAR abgewartet werden, gibt es ein Fegefeuer der Gefühle und letztlich Entscheidungen, die so willkürlich wirken wie die Launen eines cholerischen Despoten. Dem ersten Treffer Frankreichs gegen Marokko ging ein Handspiel von Rabiot voraus, das nicht überprüft wurde. Ägypten konnte sich sein Kontertor einbalsamieren, während Ähnliches für Argentinien zählte. Beim Weltmeister gilt halt ein Messi-Maßstab. Lionel (mit i) könnte der Name eines Waschmittels sein (für Wolle und Feines), nur spült der Jahrhundertfußballer mittlerweile VARheiten weich.

Man sieht selten wen, der so gleichgültig den Platz beschlurft wie der argentinische Floh. Als würde er über Energielehrsätze oder Zürcher Geschnetzeltes nachdenken. Ein Prohaska (Tschechisch für Spaziergänger). Aber wehe, der Ball kommt in seine Umlaufbahn, dann wittert er Blut und beißt. Nur am Elfmeterpunkt wird La Pulga zum Taschenmessi. Mittlerweile hat er bei WMs so viele Elfer verschossen wie Österreich verwandelt hat, nämlich vier. Rekord! Einen Strafstoß verbaguettiert hat auch Mbappe, obwohl er sich den Ball ans äußerste Ende des Kreidepunktes legte. Eine gelegentliche Einlage mit Vorlage, die auch bei Eckbällen in die Auslage gekommen ist. Der Ball wird überlegt neben der Linie platziert, der nicht reingelegte Schiedsrichter moniert ungelegene Schieflage, die Lege-Szene wiederholt sich. Ein Eiertanz!

Ansonsten hat diese WM wenig Neues gezeigt, keine Freistoßtricks oder taktischen Raffinessen, nicht einmal haarsträubende Frisuren. Keine Talente, denen nicht längst Großklubs hinterher sind. Meine Entdeckungen sind bereits ausgeschieden: Nuno Mendes (Portugal) und Haissem Hassan (Ägypten).

Dass sich Trump bei keinem Spiel gezeigt hat, schmerzt allenfalls die Schnittmenge von seinen Fans und Fußball-Aficionados. Dafür hat man Infantino gesehen, demonstrierend, wie er dafür brennt, dass andere brennen. Das Spiel selbst hat seinem Gesicht selten Lebendiges entlockt. Aber nicht einmal so eine fraglos fragwürdige WM kann dem Fußball schaden. Das Spiel selbst ist noch immer toll, nicht totzukriegen, und das ist gut.