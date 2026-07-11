Er stattet seiner Heimatgemeinde zwar gerne und regelmäßig Besuche ab, für jenen an diesem Wochenende gab es aber einen ganz besonderen Anlass. Am Samstag feierte Salzburgs Erzbischof Franz Lackner in St. Anna am Aigen seinen 70. Geburtstag. Die Feierlichkeiten starteten um 9.45 Uhr bei bestem Wetter am Hauptplatz, wie die Feuerwehr Spalier stand und die Blasmusik spielte.

Bestens besucht die Messe in der Pfarrkirche. Viele Menschen aus nah und fern wollten „ihrem“ Erzbischof auf diese Art und Weise gratulieren. Der sich sichtlich gerührt zeigte: „Diese Feier braucht den Vergleich mit Salzburg nicht zu scheuen. Ich danke Gott, dass er mich erschaffen hat. Und ich danke ihm, dass er mich hier erschaffen hat, in diesem steirischen Bethlehem.“

Sturm-Trainingsanzug für den Erzbischof

Dem Geburtstagskind wurde reichlich gehuldigt. Der ehemalige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wünschte in einer launigen und berührenden Rede ein erfülltes weiteres Leben und dass Lackner „die Freude und den Mut“ für sein Amt nicht verlieren möge. „Wir sind froh, dass es dich gibt“, so Schützenhöfer.

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl wünschte im Namen der Diözese Graz-Seckau weiterhin Gottes Segen. Und überreichte dem bekennenden Sturm-Fan zusammen mit Christian Jauk, dem Präsidenten des Grazer Vereins ein Trainingsoutfit in den Farben des Klubs. Weihbischof Johannes Freitag schloss sich den guten Wünschen an. Der emeritierte steirische Diözesanbischof Egon Kapellari gratulierte per Brief.

Die Freude der Marktgemeinde St. Anna am Aigen über ihren bischöflichen Ehrenbürger offenbarte sich in einem besonderen Geschenk: Ein neuer Platz mitten im Ort wird demnächst „Erzbischof-Franz-Lackner-Platz“ heißen, verbunden mit der Hoffnung, dass der Gewürdigte diesen nächstes Jahr selbst einweihen wird.

Vom Soldaten zum Bischof

Franz Lackner wurde am 14. Juli 1956 als Anton Lackner in St. Anna am Aigen geboren. Er wuchs in kleinbäuerlichen Verhältnissen auf. Nach der Pflichtschule begann er eine Lehre als Elektriker. Ende der 70er-Jahre war er zwei Mal als UN-Soldat auf Zypern stationiert, wo die Entscheidung für einen geistlichen Lebensweg fiel.

Nach dem Besuch eines Aufbaugymnasiums trat er 1984 ins Franziskanerkloster Reute ein, wo er den Namen Franz annahm. Er studierte Theologie in Rom und wurde 1991 zum Priester geweiht. 2002 folgte die Weihe zum Auxiliarbischof, 2013 jene – durch Papst Franziskus – zum Salzburger Erzbischof. Als Metropolit der Kirchenprovinz Salzburg ist er auch für die Diözese Graz-Seckau verantwortlich.