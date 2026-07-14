Traditionell ist der Sommer die intensivste Zeit für Straßenbauarbeiten. Sowohl die Asfinag auf den Autobahnen als auch das Land Kärnten auf dem Landesstraßennetz nutzen die kommenden Monate für Sanierungen, Brückenerneuerungen und Felssicherungen.

Die Asfinag setzt auf ein vorausschauendes Baustellen-Management. Grundsätzlich werden zwischen Mitte Juni und Mitte September nur Projekte umgesetzt, die aus bau- oder sicherheitstechnischen Gründen notwendig sind und einem straffen Zeitplan folgen. In der Regel bleibt dabei die gleiche Anzahl an Fahrstreifen wie im Normalbetrieb erhalten. Eine Ausnahme bildet dieses Jahr die A2 im Bereich der Tunnelkette Pack: Aufgrund der Generalsanierung steht dort je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auch das Land Kärnten investiert in diesem Jahr kräftig in die Verkehrsinfrastruktur. Insgesamt fließen mehr als 46 Millionen Euro in Straßen, Wege und Brücken. „Wir haben bereits wichtige Projekte aus dem heurigen Bauprogramm in Umsetzung gebracht. Jetzt befinden wir uns in der intensivsten Bauphase. Im Sommer arbeiten wir im ganzen Bundesland an der Instandhaltung, Sanierung und dem Ausbau unserer Straßen, Brücken und Radwege“, betont Straßenbaureferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.

Die wichtigsten Asfinag-Baustellen

A10 Tauernautobahn

Brückenneubau Talübergang Steinbrückenbach bei Gmünd: Die Verkehrsführung entspricht jener des Vorjahres. Im Sommer stehen vier Fahrstreifen zur Verfügung, im Winter bis Ostern sind es drei.

Die Verkehrsführung entspricht jener des Vorjahres. Im Sommer stehen vier Fahrstreifen zur Verfügung, im Winter bis Ostern sind es drei. Brückensanierungen zwischen Eisentratten und Gmünd: Das seit März 2025 laufende Projekt dauert bis November 2026. Je nach Bauphase stehen meist vier, mindestens aber drei Fahrstreifen zur Verfügung – insbesondere während der Sommermonate.

Das seit März 2025 laufende Projekt dauert bis November 2026. Je nach Bauphase stehen meist vier, mindestens aber drei Fahrstreifen zur Verfügung – insbesondere während der Sommermonate. Generalsanierung und Neubau der Unterflurtrasse St. Andrä: Das Großprojekt läuft seit August 2025 und wird bis Juni 2028 dauern. Während der Sommermonate stehen zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Außerhalb der Ferienzeit wird die Verkehrsführung auf jeweils einen Fahrstreifen pro Richtung reduziert.

A2 Südautobahn

Generalsanierung der Tunnelkette Pack: Seit Herbst 2025 wird zunächst der Herzogbergtunnel erneuert. Bis Ende 2029 folgen der Mitterbergtunnel, der Kalcherkogeltunnel sowie die Freilandstrecken und Brücken. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr im Gegenverkehr durch eine Tunnelröhre geführt, sodass je Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Die wichtigsten Baustellen des Landes Kärnten

Klagenfurt und Klagenfurt-Land

L100 Miegerer Straße: Sanierung der Glanbrücke Zell in Ebenthal bis Ende Oktober. Verkehr mit Ampelregelung.

Sanierung der Glanbrücke Zell in Ebenthal bis Ende Oktober. Verkehr mit Ampelregelung. B85 Rosental Straße: Rund 500 Meter Fahrbahnsanierung in Feistritz im Rosental. Verkehr wird händisch geregelt. Eine Fertigstellung ist im September geplant.

Rund 500 Meter Fahrbahnsanierung in Feistritz im Rosental. Verkehr wird händisch geregelt. Eine Fertigstellung ist im September geplant. L103 Zellwinkler Straße: Felssicherungsmaßnahmen in Zell-Mitterwinkel starten noch im Juli und dauern bis Mitte September.

Villach und Villach-Land

L35 Bleiberger Straße: Sanierung eines 1,6 Kilometer langen Abschnitts zwischen Bleiberg-Kreuth und Jakoministeinbruch bis Ende Oktober.

Sanierung eines 1,6 Kilometer langen Abschnitts zwischen Bleiberg-Kreuth und Jakoministeinbruch bis Ende Oktober. B111 Gailtal Straße: Vier Brückenbauwerke zwischen Hermagor und Feistritz an der Gail werden bis Ende Juli instandgesetzt. Am Gailtalzubringer zwischen der Autobahnabfahrt Hermagor und Feistritz an der Gail werden ein Wilddurchlass, zwei Wegunterführungen und die Draschitzbachbrücke saniert. Halbseitige Sperre mit Ampelregelung.

Vier Brückenbauwerke zwischen Hermagor und Feistritz an der Gail werden bis Ende Juli instandgesetzt. Am Gailtalzubringer zwischen der Autobahnabfahrt Hermagor und Feistritz an der Gail werden ein Wilddurchlass, zwei Wegunterführungen und die Draschitzbachbrücke saniert. Halbseitige Sperre mit Ampelregelung. L30 Schütter Straße: Sanierung der Gailbrücke zwischen Oberschütt und Neuhaus an der Gail bis Ende August.

Spittal und Hermagor

B99 Katschberg Straße: Umfangreiche Sanierung in Rennweg zwischen Mühlbach und dem Katschberg bis Mitte Oktober. Die Bauarbeiten erstrecken sich über vier Sanierungsabschnitte.

Umfangreiche Sanierung in Rennweg zwischen Mühlbach und dem Katschberg bis Mitte Oktober. Die Bauarbeiten erstrecken sich über vier Sanierungsabschnitte. B106 Mölltal Straße: Bauarbeiten in Flattach, Außerfragant und künftig auch Obervellach dauern den Sommer über an. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit unter halbseitiger Sperre mittels Ampelregelung koordiniert.

Bauarbeiten in Flattach, Außerfragant und künftig auch Obervellach dauern den Sommer über an. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit unter halbseitiger Sperre mittels Ampelregelung koordiniert. L12 Maltatal Straße: Fahrbahnsanierung in Koschach in der Gemeinde Malta bis Ende Juli.

Fahrbahnsanierung in Koschach in der Gemeinde Malta bis Ende Juli. L21 Würmlacher Straße: Sanierung in der Gemeinde Kötschach-Mauthen zwischen Würmlach Ost und Mahlbach bis Ende Juli.

Sanierung in der Gemeinde Kötschach-Mauthen zwischen Würmlach Ost und Mahlbach bis Ende Juli. B111 Gailtal Straße: Sanierung der Stampfengrabenbrücke im Lesachtal bis Ende September.

Feldkirchen und St. Veit

L79 Falkertseestraße: Im Sommer wird auf rund 700 Metern die Fahrbahnoberfläche erneuert.

Im Sommer wird auf rund 700 Metern die Fahrbahnoberfläche erneuert. B93 Gurktal Straße: Im Bereich der Enge Gurk beginnen im August umfangreiche Stützmauersanierungen und Felssicherungsmaßnahmen.

Im Bereich der Enge Gurk beginnen im August umfangreiche Stützmauersanierungen und Felssicherungsmaßnahmen. L62a Wöbringer Straße: Der Vollausbau eines mehr als 1,5 Kilometer langen Straßenabschnitts läuft bereits und soll im August abgeschlossen werden.

Wolfsberg und Völkermarkt

L149 Koralm Straße: In Rieding in Wolfsberg startet noch im Juli der zweite Bauabschnitt der Straßensanierung. Die Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein.

In Rieding in Wolfsberg startet noch im Juli der zweite Bauabschnitt der Straßensanierung. Die Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein. B78 Obdacher Straße: Ebenfalls noch im Juli beginnt die Sanierung der Raderbrücke im Lavanttal. Gleichzeitig wird auch ein Abschnitt des Radwegs R10 bis zur Tilzkurve erneuert.

Ebenfalls noch im Juli beginnt die Sanierung der Raderbrücke im Lavanttal. Gleichzeitig wird auch ein Abschnitt des Radwegs R10 bis zur Tilzkurve erneuert. B70 Packer Straße: Zwischen der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost und Dürrenmoos wird die Fahrbahn auf rund 1,5 Kilometern saniert. Die Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Sperre durchgeführt werden und sollen Ende August abgeschlossen sein.

Zwischen der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost und Dürrenmoos wird die Fahrbahn auf rund 1,5 Kilometern saniert. Die Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Sperre durchgeführt werden und sollen Ende August abgeschlossen sein. B82 Seeberg Straße: Zwischen Aich und Kaltenbrunn wird die Fahrbahn auf rund 600 Metern verbreitert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte August.

Zwischen Aich und Kaltenbrunn wird die Fahrbahn auf rund 600 Metern verbreitert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte August. B82 Seeberg Straße/LR131 Trögerner Straße: Mitte August beginnen die Instandsetzungsmaßnahmen an der Kristangraben- und Podpissnigbachbrücke rund drei Kilometer nach der Ortsausfahrt von Bad Eisenkappel, sowie an der Perschebrücke im Freiland von Ebriach und der Strugelbrücke im Kreuzungsbereich Schaidasattel Straße . Die Arbeiten werden bis in den Herbst andauern.

Wer in den Sommermonaten längere Fahrten plant, sollte daher etwas mehr Zeit einkalkulieren. Zwar werden die meisten Arbeiten unter laufendem Verkehr durchgeführt, dennoch sorgen Ampelregelungen, halbseitige Sperren oder Tempolimits auf vielen Strecken für Verzögerungen. Ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage vor Fahrtantritt empfiehlt sich besonders auf der A2 und entlang der A10.