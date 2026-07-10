Wer Abgaben erhöht und Förderungen kürzt, sollte auch bei Politik, Aufsichtsräten und anderen Gremien sparen. Unpopuläres durch populäre, symbolische Politik abfedern. Das ist eine Strategie, die Regierungen gerne verfolgen, um die eigenen Beliebtheitswerte nicht zu sehr zu beschädigen. Diesen Weg geht nun auch die blau-schwarze Koalition in der Steiermark, die ja etwa in der letzten Landtagssitzung die Tariferhöhung von Landes- und Gemeindeabgaben vorbereitet hat. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag im Gegenzug die Kürzung von Geldern für Aufsichtsräte in Gesellschaften des Landes um 30 Prozent gekürzt. Auch Mitglieder des Kulturkuratoriums und der Grazer Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) treffen diese Änderung.

Konkret wirkt sich das rückwirkend ab 1. Juli so auf die Höhe der Entschädigungen aus: Vorsitzende in diesen Gremien bekommen nunmehr monatlich 684,17 statt bisher 977,39 Euro. für Die übrigen Mitglieder bekommen ab sofort 456,10 statt bisher 651,57 Euro. In der Landesregierung war dem Vernehmen nach mancher ein wenig skeptisch wegen der Kürzung. Immerhin seien das keine „fetten Gagen“ in Anbetracht der Tatsache, dass Aufsichtsräte in ihrer Kontrollfunktion im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Privatvermögen haften.

Besonders groß ist der Ärger allerdings unter den Mitgliedern der ASVK. Denn diese müssen bei ihrem Einsatz im öffentlichen Interesse des Grazer Altstadtschutzes mitunter in ihrer gutachterlichen Arbeit einen ziemlichen Aufwand treiben. Offiziell will hier keiner Stellung beziehen. Hinter den Kulissen hört man aber, es gehe nicht in erster Linie um das Pekuniäre, sondern man vermisse den nötigen Respekt von der Landespolitik im Umgang mit externen Experten, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Nächste Woche will sich die Kommission treffen, um eine mögliche Reaktion auf die Kürzungen zu diskutieren.

Auch Kleinvieh macht Mist: 500.000 Euro Ersparnis pro Jahr

In die Regierungssitzung eingebracht hat die Kürzungsbeschlüsse das ressortzuständige Trio aus Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sowie Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (beide ÖVP). Die Gesamteinsparung durch diese Kürzung ist pro Jahr mit insgesamt rund 500.000 Euro überschaubar. Aber angesichts der desaströsen Budgetlage im Land gilt hier wohl ein altes agrarisches Sprichwort: Auch Kleinvieh macht Mist.